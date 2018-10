EN PRÉVISION DU MATCH FACE AU BÉNIN La liste de Belmadi dévoilée en fin de semaine

Par Mohamed BENHAMLA -

Le coach national ne veut rien laisser au hasard

Le match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2019 entre l'Algérie et le Bénin approche à grands pas. Il est programmé pour le 12 du mois courant à partir de 20h45 au stade Mustapha-Tchaker de Blida.

Les inconditionnels des Verts attendent avec impatience la deuxième liste que dévoilera le sélectionneur national, Djamel Belmadi, après le match face à la Gambie à Banjul (0-0). La première liste avait suscité une grosse polémique, pour le fait de ne contenir au départ le nom d'aucun joueur du cru, avant que la décision ne soit prise de convoquer le défenseur de l'ES Sétif, Abdelkader Bedrane, en remplacement de Ayoub Abdellaoui, blessé. Aux dernières nouvelles, cette deuxième liste sera rendue publique ce week-end, à l'issue des rencontres de la 9e journée du championnat de Ligue 1. Le coach national aurait coché le nom de certains joueurs et veut les voir à l'oeuvre une dernière fois avant de trancher. Belmadi devrait suivre deux matchs, un le vendredi ainsi que le derby algérois entre l'USMA et le MCA, samedi au Stade du 5-Juillet. Deux joueurs auraient tapé dans l'oeil du driver des Verts, à savoir les deux milieux de terrain usmistes, Mohamed Benkhemassa et Abderraouf Benghit. Cette nouvelle liste devrait connaître d'autres nouveautés par rapport à la première, puisqu'il est très probable, dit-on, qu'il y ait la convocation du joueur de l'ES Tunis, Youcef Belaïli, ainsi que celui du Havre AC, Zineddine Ferhat, et Youcef Attal, pensionnaire de l'OGC Nice. Trois joueurs affichent une très bonne forme avec leurs équipes respectives. Reste à savoir qui parmi les joueurs déjà convoqués sautera de cette nouvelle liste. On annonce déjà un nouveau forfait de l'attaquant de Nottingham Forrest, Hillel Soudani. Pour sa part, le sélectionneur de l'Equipe nationale du Bénin, le Français Michel Dussuyer, dévoilera la liste des joueurs convoqués pour cette rencontre, le 2 octobre prochain, selon la presse locale. La même source croit savoir que «le technicien français devrait rester fidèle au groupe convoqué face au Togo à quelques exceptions près». Les joueurs béninois effectueront un regroupement de deux jours en France à partir du 8 octobre avant de rallier Alger deux jours après pour affronter les Verts. A la fin de ce match, il n'y aura pas de repos pour les hommes de Dussuyer, puisque le lendemain, soit le samedi 13 octobre, ils vont rallier Cotonou pour préparer la manche retour qui se jouera le mardi 16 octobre à 15h30. Les deux antagonistes, faut-il le rappeler, se partagent la première place du Groupe D avec 4 points chacun, alors que le Togo et la Gambie ont 1 point chacun.