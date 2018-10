AL AHLY DU CAIRE ES SÉTIF CE SOIR À 20H Grande explication entre vieilles connaissances

Par Saïd MEKKI -

L'Entente de Sétif se présente au Caire, ce soir à partir de 20h avec la détermination de réussir un bon résultat face à la redoutable équipe égyptienne d'Al Ahly pour le compte de la première manche des demi-finales de la Ligue des champions.

Nul doute que le stade Al Salam du Caire (Egypte) sera archicomble pour ce duel des titans entre des équipes du Grand Maghreb arabe qui reviennent en force dans cette compétition continentale. Il est utile de rappeler qu'Al Ahly du Caire a remporté huit trophées, rien que dans cette Ligue des champions (en 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013) et ce, sans oublier les trois finales que cette même formation égyptienne a perdues en 1983, 2007 et 2017. Quant à l'Entente de Sétif, elle a réussi deux titres africains, en 1988 et en 2014, lorsqu'elle a succédé en 2014 à Al Ahly. D'autre part, il faut aussi rappeler que l'ES Sétif et Al Ahly du Caire vont se rencontrer pour la deuxième fois à la même étape de cette épreuve dans son ancienne version, la coupe d'Afrique des clubs champions. Cela s'est passé en 1988 lorsque dans le premier match à Sétif, l'Entente s'est imposée (2-0). Au match retour, les Egyptiens gagnent sur le même score (2-0) avant que les deux formations ne soient partagées aux tirs au but. Et c'est finalement l'Entente qui se qualifie en finale après que le gardien de but Osmani, a arrêté deux penaltys avant que son coéquipier, l'actuel directeur général de l'USMA, Serrar ne marque le but de la qualification. En outre, l'ESS et le Ahly se sont rencontrés, une fois de plus, en 2015, mais cette fois-ci, c'est pour disputer la supercoupe d'Afrique au stade Mustapha-Tchaker de Blida dans un match qui est revenu, finalement, et une fois de plus aux séances des tirs au but. Ce soir donc, l'ES Sétif veut donc réaliser un bon résultat, au moins un nul, pour disputer la seconde manche décisive le 23 octobre prochain au stade du 8-Mai 1945 de Sétif. L'attaquant Bouguelmouna déclare qu'«on va essayer de rendre heureux nos supporters bien que notre adversaire ne sera pas facile à manier chez lui.

Nous devons jouer calmement et être concentrés». Et d'ajouter: «Nous devons bien gérer la partie comme nous savons déjà le faire.»

Il est vrai que l'Entente gère bien ses matchs à enjeu, en témoigne le dernier nul ramené de Casablanca face au Wydad local qui, du coup, a été éliminé de cette prestigieuse compétition. Battre le champion d'Afrique en titre est un bon signe. Il ne reste plus qu'à confirmer en passant ce premier cap face aux Egyptiens d'Al Ahly. Et c'est ce qu'espèrent justement les supporteurs de l'Entente qui sont optimistes en entendant les joueurs et leur coach Rachid Taoussi annoncer leur détermination à revenir avec un bon résultat du Caire. En tout cas, les Sétifiens veulent rééditer la qualification de l'ESS à la finale de la Ligue des champions d'Afrique qui a eu lieu en 1988 contre Al Ahly. La formation sétifienne se trouve depuis samedi au Caire où elle a effectué deux séances d'entraînement pour les dernières retouches avant d'entamer cette première manche de la demi-finale qui l'oppose au Ahly chez lui.

Rachid Taoussi, a déclaré que ses joueurs sont conscients de la difficulté de leur mission au stade du Caire et sont prêts pour ce défi du quart de finale qu'il considère comme «une finale avant l'heure», faisant savoir que la période de cinq jours est «suffisante pour préparer les joueurs sur tous les plans» à cette rencontre capitale. Quant au coach du Ahly, Patrice Carteron, il déclare: «Je me suis engagé avec le Ahly pour arracher le trophée dont j'ai déjà goûté les saveurs avec le Tout-Puissant Mazembe».

Ce match sera ouvert à tous les pronostics. Il sera dirigé par l'arbitre central éthiopien Baamlak Tessema Weyessa.

A noter, enfin, que le vainqueur de cette demi-finale affrontera le vainqueur de celle qui opposera l'Espérance de Tunis au club angolais Primeiro de Agosto.