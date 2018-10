BASKET-BALL - NBA Belle première de DeAndre Ayton avec Phoenix

Quatre matchs de pré-saison avaient lieu dans la nuit du lundi à mardi et l'un des faits les plus notables est la bonne prestation de DeAndre Ayton, le numéro un de la dernière draft, avec 24 points (9/16), 9 rebonds et 3 contres en 30 minutes. Pour son premier match avec Phoenix, il n'a néanmoins pas pu empêcher la défaite des Suns contre les Kings (106-102). A Sacramento, Yogi Ferrell, sorti du banc, a été brillant: 26 points à 6/9 à 3 pts. Les Sixers ont signé une seconde victoire, contre Orlando (120-114), grâce notamment aux 21 points et 7 rebonds de Joel Embiid. Furkan Korkmaz s'est également montré, avec 18 points à 6/8 en 19 minutes. Evan Fournier est passé à côté de son match (3 pts à 1/11). Les Knicks ont eu besoin des prolongations pour venir à bout des Wizards (124-121). Frank Ntilikina a joué 15 minutes, pour 5 points et 2 passes. La feuille de New York est équilibrée avec cinq joueurs à plus de dix points, dont Kevin Knox (13 pts, 10 rbds et 3 passes) et Lance Thomas (12 pts). A Washington, Kelly Oubre Jr. est le meilleur scoreur (15 pts à 5/14 et 8 rbds). Enfin, les Pelicans ont perdu à Atlanta (116-102). Anthony Davis (16 pts et 7 rbds en 17') n'a pas suffi face aux 20 points de DeAndre' Bembry et aux 18 de John Collins.