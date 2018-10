BAYERN MUNICH Zlatan prévient Alphonso Davies

A 17 ans, Alphonso Davies évolue actuellement en MLS. Attaquant de Vancouver, le Canadien rejoindra le Bayern Munich en janvier 2019, après avoir signé avec les Bavarois cet été. Pour Davies, le grand saut se fera donc dans quelques mois et il faudra donc s'adapter à un nouveau football au sein de l'effectif de Niko Kovac. Et en attendant, il a pu compter sur les conseils de Zlatan Ibrahimovic. «J'espère juste qu'il sera prêt quand il viendra au Bayern. Parce que quand il arrivera, il sera seul et la compétition sera intense. Il doit être fort mentalement. Quand il voit les gros joueurs, il ne doit pas montrer trop de respect. Vous y allez pour une raison: vous faites partie de l'équipe. C'est à lui de faire le reste. Je lui vois un avenir prometteur!», a annoncé Ibrahimovic, rapporté par Footmercato.