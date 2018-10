BETIS SÉVILLE Mandi: une clause libératoire de 50 millions d'euros

Arrivé il y a trois ans en provenance de Reims contre la somme de 2,8 millions d'euros, Aîssa Mandi est en passe de devenir le défenseur algérien le plus cher de l'histoire. Auteur d'un très bon début de saison avec le Betis Séville où il a accumulé 720 minutes de présence sur les terrains, Mandi est le joueur le plus utilisé par le coach Setièn. Hier, la presse espagnole a fait état de l'avancement des discussions entre le joueur et la direction de son club, et l'Algérie est très proche de prolonger son bail. Même si la durée de ce nouveau contrat n'a pas été dévoilée, la clause libératoire serait fixée à 50 millions d'euros selon la même source. Une somme vertigineuse pour le joueur algérien, approché cet été par plusieurs clubs européens, dont l'AS Roma.