COMMISSION FÉDÉRALE D'ARBITRAGE Test physique pour les arbitres et assistants

La Commission fédérale d'arbitrage (CFA) de la Fédération algérienne de football organise les 5 et 6 octobre 2018 prochains un test physique de rattrapage pour les arbitres et arbitres assistants (élites et amateurs). Selon un communiqué de la FAF sur son site web, ce stage test aura lieu au crepems de Ben-Aknoun.