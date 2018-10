FORMULE 1 Bottas surpris par la consigne soudaine de Mercedes

S'il n'a pas hésité à obtempérer lorsqu'il en a reçu l'ordre, Valtteri Bottas a confié qu'il ne s'attendait pas à ce que Mercedes lui demande de s'effacer au profit de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Russie.

Deuxième du Grand Prix de Russie après avoir laissé passer Lewis Hamilton, Valtteri Bottas est revenu sur les circonstances dans lesquelles la consigne d'équipe a été donnée par Mercedes. S'il n'a pas hésité à obtempérer lorsqu'il en a reçu l'ordre, Valtteri Bottas a confié qu'il ne s'attendait pas à ce que Mercedes lui demande de s'effacer au profit de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Russie. Le Finlandais a évoqué une communication confuse, malgré les nombreux scénarios qui avaient été passés en revue avant la course en réunion interne. Privé d'une victoire quasi-certaine afin de maximiser les chances de Lewis Hamilton au championnat face à Sebastian Vettel, Bottas a évoqué un effet de surprise «peut-être dû aux communications pendant la course, mais aussi avant». L'auteur de la pole position du Grand Prix de Russie a laissé entendre que c'était davantage la forme que le fond qui avait posé problème dans la manière dont Mercedes avait géré la course. «Ça prêtait un peu à confusion», estime-t-il. «Ce n'est pas quelque chose que nous avions prévu. Normalement, nous passons tout en revue avant la course, tous les scénarios, et la manière dont nous devrions réagir. Ce qui s'est passé, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça arrive, et j'ai reçu l'ordre de manière très soudaine. Je ne m'y attendais vraiment pas, c'est pour cela que c'était un peu confus». Invité à développer sa réflexion, Bottas précise qu'il n'a pas compris la raison pour laquelle on lui avait demandé de s'écarter après avoir reçu la consigne d'attaquer Max Verstappen, alors leader de la course grâce à sa stratégie décalée. «Je me rapprochais et je prévoyais de le doubler deux tours plus tard, j'étais de plus en plus proche», explique le pilote Mercedes. En mal de confiance durant cette deuxième saison qu'il passe avec Mercedes, Bottas devra encore attendre pour décrocher une première victoire cette année. La perspective sera-t-elle plus aisée en fin d'année si jamais Hamilton est assuré du titre avant le dernier Grand Prix? Aux yeux du Finlandais, rien ne change sur ce point. «Je n'attends rien en retour de la part de l'équipe», insiste Bottas. «Quand, et si je gagne, je veux gagner en le méritant sur la piste. En tant que personne, en tant qu'athlète, ce n'est pas idéal. Je me suis vraiment sacrifié pour l'équipe».