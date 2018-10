HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE ARABE DES CLUBS Les 16 qualifiés connus

L'Algérie a réussi à qualifier ses trois représentants pour le second tour, à savoir l'ES Sétif, l'USM Alger et le MC Alger.

Les seize clubs qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe arabe des clubs de football dont le tirage au sort aura lieu samedi prochain à Riyadh (Arabie saoudite) sont désormais connus après le déroulement des derniers matchs retours du premier tour le week-end dernier.

L'Algérie a réussi à qualifier ses trois représentants pour le second tour à savoir, l'ES Sétif, l'USM Alger et le MC Alger. Avec quatre clubs qualifiés sur quatre engagés, l'Egypte arrive en tête grâce aux performances du Zamalek, Al Ahly, Ismaily et Ittihad Alexandrie.

L'Arabie saoudite arrive juste derrière avec trois représentants, Al Hilal, Al Nasr et Al Ahli, les trois grosses cylindrées du championnat local, alors que le Maroc aura deux équipes en 8es de finale: le Raja et le Wa Casablanca. Les matchs des 8es de finale se dérouleront du mois d'octobre en cours jusqu'à la fin janvier 2019, selon l'Union arabe de football (UAFA). Une réunion de travail entre les 16 clubs qualifiés est prévue samedi prochain juste après le tirage au sort des 1/8es de finales pour fixer les dates des rencontres en aller et retour, précise l'instance arabe.

Pour mémoire le vainqueur final de la compétition empochera 6 millions dollars.



Les 16 clubs qualifiés

· Egypte: Zamalek, Al- Ahly, Ismaily, Ittihad Alexandrie

· Algérie: ES Sétif, USM Alger, MC Alger

· Arabie saoudite: Al Hilal, Al Nasr, Al Ahli

· Tunisie: ES Sahel

· Maroc: Raja Casablanca, WA Casablanca

· Emirats arabes unis: Al Wasl

· Soudan: Al Mereikh

· Irak: Al Naft