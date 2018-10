JEUX MÉDITERRANÉENS D'ORAN 2021 La commission de bénévolat tient sa première réunion

La réunion, qui a eu lieu au CLS USTO, a regroupé quatre associations de la société civile activant dans la capitale de l'ouest du pays.

La commission du bénévolat du Comité d'organisation des Jeux méditerranéens prévus en 2021 à Oran vient de tenir sa première réunion. La réunion, qui a eu lieu au CLS USTO, a regroupé quatre associations de la société civile activant dans la capitale de l'ouest du pays. Elle s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres d'information et d'échange qui va toucher une vingtaine d'associations réparties en groupes de cinq chacun. Le président de l'association du réseau de l'écocitoyenneté, Guenoun Hamid a été choisi par le wali pour occuper la fonction de coordinateur de la commission. Etaient présents à la première réunion, les associations «Bel Horizon», «REC», «Graine de Paix» et «SDH». Les organisateurs de la 19e édition des Jeux méditerranéens, à leur tête les autorités locales, tablent énormément sur l'implication des bénévoles pour assurer la réussite de cet important rendez-vous sportif que l'Algérie abrite pour la deuxième fois de son histoire après l'édition de 1975 déroulée à Alger. Récemment, le comité technique du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM) a estimé, en marge de sa visite à Oran, que cette ville avait besoin de 2500 à 3000 bénévoles pour assurer une bonne organisation de l'évènement, mettant en relief le rôle de plus en plus déterminant du bénévolat dans les grands événements sportifs, y compris dans les Jeux olympiques. Par ailleurs, le wali d'Oran, Mouloud Chérifi, a présidé, lundi soir, une réunion de coordination avec le Comité d'organisation des JM-2021, ont indiqué les services de la wilaya. Au cours de ce conclave, qui a regroupé les responsables des différentes commissions concernées par les jeux, plusieurs volets d'ordre organisationnel et technique ont été passés en revue. Cette réunion se voulait aussi préparatoire en prévision de la deuxième visite des représentants du CIJM à Oran programmée du 21 au 23 novembre prochain.