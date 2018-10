LIGUE DES CHAMPIONS Messi en reconquête à Wembley

L'heure de vérité pour la Pulga

Eliminé dès les 8es du Mondial-2018, l'Argentin aurait pu sombrer moralement, lui qui court depuis des années après un titre majeur en Equipe nationale.

De la tempête émergent les vrais capitaines? Héritier du brassard barcelonais, Lionel Messi doit tenir la barre contre Tottenham ce soir à Wembley en Ligue des champions, histoire d'effacer son naufrage au Mondial et trois matchs d'affilée sans victoire avec le Barça. Eliminé dès les 8es du Mondial-2018 par la France (4-3), l'Argentin aurait pu sombrer moralement, lui qui court depuis des années après un titre majeur en Equipe nationale. Mais le finaliste du Mondial-2014 et des Copas America 2015 et 2016 semble s'être aussitôt reconcentré sur la nouvelle saison du FC Barcelone, mettant entre parenthèses sa sélection. En Catalogne, le voilà honoré du brassard de capitaine, transmis par Andrés Iniesta qui a mis les voiles vers le Japon.

C'est une petite révolution pour le mutique attaquant: lors de la présentation de l'effectif au Camp Nou début août, Messi a pris la parole en public! Et fixé un cap ambitieux: reconquérir la Ligue des champions, confisquée depuis 3 ans par les grands rivaux du Real Madrid. La presse catalane s'étonne que le quintuple Ballon d'or, talent pur entouré d'une constellation de stars, n'ait pas davantage dominé la scène européenne ces dernières années. La faute à trois éliminations consécutives en quarts de finale de C1, dont une gifle contre l'AS Rome au printemps (4-1, 0-3). Sans les arabesques de Neymar depuis 2017, sans les passes magiques d'Iniesta depuis cet été, Messi reste à 31 ans la figure de proue du Barça et sa principale source de créativité: déjà huit buts et cinq passes décisives en neuf apparitions cette saison. Contre le PSV Eindhoven (4-0), lors de la première journée de C1, «la Puce» a d'ailleurs inscrit un triplé symbole de son appétit européen.

Ce week-end, Valverde a pris un risque en laissant Messi sur le banc au coup d'envoi contre l'Athletic Bilbao (1-1): son équipe a été très brouillonne et seule l'entrée du capitaine, passeur décisif, a permis d'arracher le nul. De quoi raviver à Barcelone le spectre de la «Messi - dépendance» après une rare série de trois matchs sans victoire, la première depuis 2 ans, et d'inquiétants flottements défensifs. Bref, la confiance des Catalans n'est pas au beau fixe avant de défier dans le très relevé groupe B de la C1 une équipe de Tottenham déjà dos au mur après sa défaite initiale contre l'Inter Milan (2-1). «Si on gagne, très bien, si on perd, très mal. Nous le savons, si nous battons Tottenham nous ferons un grand pas vers la qualification», a rappelé Valverde.