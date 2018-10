LIVERPOOL Van Dijk soutient Salah

Bien qu'ayant inscrit trois buts et deux passes décisives en sept matchs de Premier League, Mohamed Salah est auteur d'un début de saison mitigé comparé au dernier exercice 2017-2018. Néanmoins, l'Égyptien peut compter sur le soutien de son coach Jürgen Klopp, et de son coéquipier Virgil Van Dijk. Dans des propos relayés par le Guardian, le défenseur hollandais Reds lui a apporté son soutien. «Nous en sommes à sept matchs et Mo travaille dur. C'est toujours le même Mo, et il a aussi besoin d'un peu de chance. Je ne suis pas du tout inquiet, et il ne devrait pas être inquiet, non plus. Nous faisons tout ensemble, nous serons toujours là pour lui et lui aussi. Il a eu un match difficile contre Chelsea, mais cela fait partie du football», a-t-il déclaré.