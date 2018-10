MANCHESTER UNITED Zinedine Zidane pas intéressé?

À Manchester United, le coach José Mourinho est plus que jamais en danger. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient très souvent dans la presse anglaise.

Ce dernier aurait même appelé le Mou pour se renseigner auprès de lui sur le club, chose que le Portugais a tourné en dérision en conférence de presse.

Cependant, le technicien français n'a pas l'air impatient de reprendre du service. Selon Le Parisien, l'ex-entraîneur du Real Madrid n'aurait pas discuté avec United ou avec ses proches d'un intérêt du club de Premier League.

De plus, prendre un club mal en point en cours d'exercice n'est pas habituel chez lui, qui ne veut pas altérer sa réputation. Enfin, il pencherait plutôt pour se diriger vers l'Italie et la Juventus, où il a évolué entre 1996 et 2001.



Guardiola dément la rumeur Mbappé

Interrogé en conférence de presse, Pep Guardiola a poussé un coup de gueule contre une rumeur mercato.

Cette dernière concerne l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé envoyé à Manchester City pour 225 millions d'euros, ou via un échange avec Raheem Sterling. De quoi agacer le technicien espagnol. «Cela n'arrivera pas. Parfois, je ne comprends pas d'où viennent les informations. Manchester City ne dépensera pas ce montant que Mbappé mérite, ou que le PSG mérite. Je pense que Paris ne vendra ce type de joueurs à aucun autre club du monde entier dans les prochaines années. Mbappé ne viendra pas ici, nous n'échangerons pas Raheem ni aucun autre grand joueur de notre effectif. Les gens devraient davantage respecter le PSG et Manchester City», a indiqué le coach des Citizens.