PSG Pas de contrat longue durée pour Rabiot

Bientôt en fin de contrat au PSG, Adrien Rabiot n'a toujours pas prolongé. Une situation inconfortable pour le club francilien qui reste en contact avec l'entourage du milieu de terrain. Difficile de connaître la tendance pour le moment. En tout cas, le média Le Parisien affirme que le PSG, qui garde espoir de convaincre son joueur, notamment grâce à une grosse prime à la signature, sait qu'il sera impossible de lui faire signer un contrat longue durée. Alors que la direction espérait le protéger jusqu'en 2023 ou 2024, Rabiot refuse toujours de s'engager aussi longtemps. Plus le temps passe et plus le PSG risque d'accepter les conditions de l'international tricolore, clairement en position de force avec l'intérêt du FC Barcelone et d'autres cadors européens.