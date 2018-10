TENNIS Djokovic pourrait jouer à Bâle ou Vienne

Après des mois d'errance, Novak Djokovic est enfin de retour au premier plan. En attestent ses succès coup sur coup à Wimbledon et l'US Open cet été.

En dominant Juan Martin Del Potro à Flushing Meadows, le djoker s'est adjugé son 14e titre du Grand Chelem, égalant au passage la marque du grand Pete Sampras. Avec cette performance, le natif de Belgrade peut désormais rêver du trône de l'ATP. Et pour cela l'actuel numéro trois mondial pourrait même ajouter une nouvelle ligne à son calendrier.

«J'ai décidé avec mon équipe de rester un peu plus longtemps à Belgrade afin de récupérer et de bâtir une bonne base pour Shanghai, il faudra avant tout que je joue bien là-bas.

Ensuite, nous laissons ouverte la possibilité de jouer à Bâle ou Vienne, on verra», confie le Serbe, dans des propos relayés par Eurosport.