POUR LIMITER LES RISQUES AU RALLYE INTERNATIONAL D'ALGÉRIE Un GPS ultramoderne sera utilisé

Rien ne sera laissé au hasard

Ce nouveau système de localisation à distance est beaucoup plus performant que les modèles précédents.

Un système de localisation ultra moderne «GPS Stella», destiné à «réduire les risques au maximum», sera utilisé pour la première fois dans le Rallye international d'Algérie, à l'occasion de la 4e édition de cette compétition (auto/moto), prévue du 30 octobre au 12 novembre prochains, en dix étapes, couvrant une distance globale de 1200 km, ont annoncé à Alger les organisateurs. «Ce nouveau système de localisation à distance est beaucoup plus performant que les modèles précédents. Il sera fixé dans chaque navette, que ce soit une voiture ou une moto. Il permettra non seulement de réduire les risques, mais d'intervenir rapidement et efficacement en cas de souci, notamment pour évacuer le pilote en difficulté», a indiqué en conférence de presse le partenaire français, Alain Rolland.

L'expérience accumulée pendant les trois précédentes éditions a permis aux organisateurs de comprendre que même en localisant rapidement un pilote en difficulté, il est souvent pénible pour l'ambulance d'intervenir, car devant emprunter des pistes sablonneuses.

Ainsi, pour remédier à ce problème, les organisateurs ont «décidé de faire appel à un médecin pouvant se déplacer à moto» selon la même source, considérant que ce moyen de locomotion lui permettra d'intervenir même dans les endroits qui sont difficiles d'accès pour une «ambulance classique».

Le médecin en question est de «nationalité française» selon la même source et il est «spécialisé en orthopédie». Le coup de starter de ce Rallye raid sera donné au stade olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

La caravane se dirigera à Brézina (wilaya d'El Bayadh) pour la première étape, puis à Timimoune, où elle effectuera deux boucles, avant de se rendre à Adrar, puis El Menea, Ghardaïa pour revenir enfin sur Alger. 89 pilotes, dont 14 algériens, ont confirmé leur participation selon les organisateurs, ayant souligné que «50% d'entre eux représentent la gent féminine».

Les 75 autres pilotes sont britanniques, italiens, portugais, turcs, espagnols, français et belges, a encore précisé Amir Benamar, membre de la Fédération algérienne des sports mécaniques. Dans ce même registre, et en réponse aux critiques essuyées de la part de certains clubs nationaux, notamment ceux qui avaient dénoncé «une certaine marginalisation» lors des trois éditions précédentes, Benamar a tenu à faire savoir que cette fois, «la participation leur est ouverte à tous». Ce qui, selon lui, permettra de rehausser le niveau de la compétition. En effet, rien que la ligue d'Alger compte pas moins de 18 clubs affiliés, qui concourent dans tous les sports mécaniques et dans toutes les catégories d'âge.

Benamar a profité de l'occasion pour annoncer que «la FASM tiendra bientôt une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau président», qui prendra la succession de feu Chihab Baloul, décédé d'une crise cardiaque le 14 septembre dernier.