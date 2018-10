APRÈS LA SANCTION D'UN MATCH À HUIS CLOS INFLIGÉE À L'ES SÉTIF JS Kabylie: la direction s'indigne

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris remontés contre les décisions de la LFP

A la JSK, la décision de la commission de discipline de la LFP a fait souffler un vent de contestations qui continue de faire des vagues.

L'avertissement de la commission de discipline concernant les violences qui ont suivi le match face à l'ESS au stade du 8-Mai 1945 a été mal accueilli par les supporters et la direction de la JSK qui ont estimé que la décision est «injuste».

Les supporters de la JSK ainsi que le président Cherif Mellal s'étonnaient de la sanction infligée à l'équipe qui recevait. Pour le président, la sanction d'un match à huis clos seulement à est «un affront au football algérien». En fait, pour la direction, c'est un parti pris flagrant malgré le fait que la commission de discipline de la LFP ait laissé ce dossier ouvert pour complément d'informations, après la réunion d'avant-hier après-midi. Mellal considère que cette décision ne sera d'aucun effet et que c'est juste de la poudre aux yeux.

Pourtant, les scènes de violence qui ont suivi cette rencontre ont fait 17 blessés parmi les supporters du club de la Kabylie. Des véhicules et des bus ont été saccagés,rendant difficile la sortie des visiteurs et nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Au lendemain de cette rencontre, la sortie de Cherif Mellal a été sans ambages contre le président de l'ESS. Pour lui, Hammar était responsable de ce qui s'était passé. Le responsable du club kabyle a considéré qu' «il est le mal du football algérien» et qu' «il doit laisser sa place aux jeunes». La sortie était fracassante et elle est demeurée sans réponse jusqu'à présent. Pour sa part, le président de l'ESS s'en est violemment pris à l'arbitre, l'accusant de parti pris flagrant avec la JSK. Par ailleurs, en dehors de cette guerre de déclarations et de contestations de décision de la commission de discipline, les Canaris sont en pleine préparation de la prochaine rencontre face à l'O Médéa. Les camarades de Benaldjia ont devant eux deux occasions de s'éloigner davantage du premier peloton. Deux matchs à domicile qui leur permettront de glaner six points.

Le chemin est encore long,ce qui rend ces deux confrontations successives à Tizi Ouzou très importantes pour les joueurs. Jusqu'à présent, la JSK est encore invaincue mais les pointsr écoltés sont très précieux pour servir de grenier lors des périodes de vaches maigres. Aussi, pour cette rencontre de vendredi prochain face à l'OM, les Canaris seront au grand complet. L'entraîneur, Dumas, qui se trouve encore en France pourra aligner l'effectif adapté sa tactique. Dans tous les compartiments la concurrence de jeu, est rude entre les joueurs. Une méthode que Mellal a instaurée, donnant carte blanche à Dumas pour sélectionner les joueurs qu'il préfère. Le travail lors des séances de préparation et la forme des joueurs sont les seuls critères qui sont pris en considération. Pour ce nouveau président, les joueurs chouchoutés, c'est fini et Boukhenchouche l'a vérifié à ses dépens.

Enfin, rappelons que le président de la JSK travaille aussi pour concrétiser son projet de centre de formation. Les travaux ont été lancés à l'initiative d'entrepreneurs volontaires, en attendant que le chantier soit officiellement attribué.