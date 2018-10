M'BOLHI, DOUKHA, OUKIDJA, SALHI ET ZEGHBA Quel gardien de but pour Belmadi?

Par Mohamed BENHAMLA -

M'bolhi donne des asurances au coach national

Raïs M'bolhi est quasi certain de figurer dans cette liste et d'évoluer même d'entrée de jeu, au vu de ce qu'il réalise actuellement avec Al Ittifaq FC.

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, rendra publique sa liste pour le match face au Bénin en éliminatoires de la CAN 2019 à la fin de cette semaine. Si on annonce que cette liste ne devrait pas contenir de surprises, il n'en demeure pas moins que c'est au niveau du poste de gardien de but que le choix n'est toujours pas clair. Raïs M'bolhi est quasi certain de figurer dans cette liste et d'évoluer même d'entrée de jeu, au vu de ce qu'il réalise actuellement avec Al Ittifaq FC. Azzedine Doukha, quant à lui, figurera aussi sur la liste des joueurs convoqués, après la confirmation de son club employeur, Al Raed, de la réception d'une convocation. Seulement voilà, le club saoudien n'a pas précisé s'il s'agit d'une convocation finale ou d'une pré-convocation de Djamel Belmadi, avant d'établir une liste finale pour la double confrontation face au Bénin. Concernant l'identité du troisième gardien, rien n'est encore clair, puisque les prétendants sont à la pelle et réalisent tous des prestations de haute facture. C'est le cas de le dire pour Alexandre Oukidja, avec le FC Metz, Abdelkader Salhi avec la JS Kabylie ainsi que le portier de l'ES Sétif, Mustapha Zeghba. Oukidja, qui a disputé l'intégralité des rencontres de son équipe en championnat de Ligue 2 française enchaîne les bonnes performances et ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Dans une récente déclaration, le portier de 29 ans s'était estimé très fier d'avoir pu honorer sa première convocation avec les Verts et de côtoyer des éléments comme Mahrez, Brahimi et M'bolhi. Mais il veut continuer à aller de l'avant pour décrocher une place de titulaire. Avec ce qu'il montre au FC Metz, il confirme qu'il a largement les capacités pour y parvenir.

Abdelkader Salhi, lui, et après le match face au Portugal, n'a pas été affecté, malgré les critiques. Son début de saison avec la JSK en est la parfaite illustration. Il est, de par les avis unanimes, le grand artisan du parcours de son équipe, invincible en championnat et leader incontesté.

Quant à Mustapha Zeghba, il a brillé de mille feux avec l'ESS, notamment en quarts de finale retour de la Ligue des champions chez le WA Casablanca. Ses arrêts décisifs sont venus confirmer tout le talent de l'enfant de M'sila, qui espère revenir en sélection nationale lui, qui avait déjà été sélectionné.

D'autres gardiens gardent toujours l'espoir de figurer dans les prochains plans de Belmadi, mais ce dernier ne veut pas se précipiter à faire des choix. Il veut prendre le temps qu'il faut pour les superviser avant de prendre une quelconque décision.