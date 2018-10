AC MILAN Ibra de retour?

A en croire le Coarriere della Serra, l'AC Milan songerait à faire revenir Zlatan Ibrahimovic le temps d'une pige de six mois à l'issue de sa saison en MLS. Sous contrat avec le Los Angeles Galaxy jusqu'en décembre 2019, le Suédois se verrait proposer un contrat de six mois, de janvier à juin 2019 et ce alors que la nouvelle saison doit démarrer courant mars aux Etats-Unis. Une pige qui rappellerait celles de David Beckham en 2009 et 2010.