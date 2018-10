AFFAIRE DE L'ENTRAÎNEUR BADOU ZAKI Le MC Oran saisit la CRL

La direction du MC Oran a saisi hier, la Chambre de résolution des litiges (CRL) de la FAF dans l'affaire du conflit l'opposant à son entraîneur marocain Badou Zaki. Absent du club avec lequel il est lié par un contrat d'une année depuis l'été passé, Badou Zaki est rentré chez lui au Maroc depuis plus d'un mois, tout en prenant le soin d'envoyer un certificat d'arrêt de maladie à son club employeur pour justifier son absence. L'ancien sélectionneur du Maroc avait abandonné son équipe après quatre journées de compétition, durant lesquelles il n'a remporté que deux points sur les 12 possibles. En son absence, l'équipe et sous la houlette d'un staff intérimaire composé de l'entraîneur de la réserve et du préparateur physique, a réalisé trois victoires en quatre rencontres. Cela a encouragé le président de l'équipe oranaise à se séparer de l'ex-driver du CRB, sauf qu'il ne parvient pas à résilier à l'amiable le contrat liant les deux parties, une procédure par laquelle il aspirait à récupérer une partie de l'argent pris à l'avance par le gardien légendaire des Lions de l'Atlas. Le bras de fer à distance engagé par Badou Zaki a empêché également le MCO de recruter un nouvel entraîneur, alors que des contacts ont été noués récemment avec l'enfant du club, Omar Belatoui, pour faire son retour à la barre technique des Hamraoua deux ans après l'avoir quittée.