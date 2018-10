ARABIE-SAOUDITE M'Bolhi désigné joueur du mois de septembre

Le gardien de but algérien d'Al Ittifak, Raïs M'Bolhi, a été désigné meilleur joueur du mois de septembre du championnat saoudien. Il n'a encaissé que trois buts lors des quatre premiers matchs du championnat local. C'est une performance que vient de réaliser le capitaine d'Al Ettifaq FC avec cette consécration individuelle qu'il a obtenue au détriment des autres gardiens, mais aussi des joueurs de champ. Il vient prouver, encore une fois, qu'il est le gardien numéro un en Algérie et que le coach Belmadi peut compter sur lui dès le prochain match face au Bénin, en éliminatoires de la CAN 2019.