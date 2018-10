BÉNIN Sessegnon retenu face à l'Algérie

Le sélectionneur de l'équipe du Bénin, le Français Michel Dussuyer, a fait appel à

22 joueurs dont la star Stéphane Sessegnon (Gençlerbirligi- Turquie), pour la double confrontation face à l'Algérie les 12 et 16 octobre pour le compte de la 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019, groupe D, a indiqué la Fédération béninoise de football mardi. Pas de grands changements dans la liste des Ecureuils, comparativement aux joueurs convoqués pour affronter les Eperviers du Togo (0-0). On note le retour d'Emmanuel Imorou et surtout de Seïdou Baraze.