ELIMINATOIRES DE LA CAN (U23) La Guinée équatoriale ou Sao Tomé sur le chemin des Verts

Les Algériens se déplaceront pour le match aller avant d'accueillir leur adversaire dans une double confrontation qui aura lieu du 18 au 26 mars 2019.

La sélection algérienne des moins de 23 ans, exemptée du premier tour affrontera le vainqueur de la double confrontation entre la Guinée équatoriale et Sao Tomé-et-Principe au second tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2019 de la catégorie, selon le tirage au sort effectué au siège de la CAF au Caire.

Les Algériens se déplaceront pour le match aller avant d'accueillir leur adversaire dans une double confrontation qui aura lieu du 18 au 26 mars 2019, précise l'instance africaine. En cas de qualification, l'équipe algérienne affrontera au troisième et dernier tour des éliminatoires, le vainqueur de la confrontation entre le Gabon et le vainqueur du match, entre le Ghana et Togo. La phase finale de la coupe d'Afrique des nations U23 se déroulera du 8 au 22 novembre 2019 en Egypte.

Cette compétition qui regroupera huit pays est qualificative au tournoi final de football des Jeux olympiques 2020 à Tokyo. Les trois premiers se qualifient pour les JO 2020. Avant la phase finale de la CAN 2019, la Confédération africaine de football organisera donc trois tours préliminaires prévus dans l'ordre: (12-20 novembre 2018, 18-26 mars 2019 et 3-11 juin 2019). L'Algérie avait pris part au tournoi de football des Jeux olympiques 2016 à Rio de Janeiro grâce à sa deuxième place à la CAN 2015 des moins de 23 ans au Sénégal. Les 13 pays exemptés du 1er tour des éliminatoires: Algérie, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.



Organisation de la CAN 2019

Pas de plan B selon Ahmad Ahmad

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a indiqué mardi à Yaoundé que son instance n'a jamais eu de plan B concernant l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. «C'est au Cameroun, de nous donner l'état d'avancement des préparatifs selon le cahier des charges», a déclaré Ahmad Ahmad après sa rencontre avec le président camerounais Paul Biya. Le président de la CAF est arrivé mardi à Yaoundé pour une visite surprise au Cameroun, quatre jours seulement après la décision du comité exécutif de l'instance africaine de reporter sa décision finale sur le maintien ou pas de l'organisation de la CAN-2019 dans ce pays. Le président de la CAF avait indiqué, vendredi dernier, que son instance prendra une décision sur le maintien ou pas de la coupe d'Afrique des Nations CAN-2019 au Cameroun après la présidentielle prévue dans ce pays le 7 octobre prochain.