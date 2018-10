LIGUE 2 MOBILIS - 9E JOURNÉE L'ASO Chlef en danger à Saïda

Le leader l'ASO Chlef effectuera un périlleux déplacement à Saïda pour affronter le Mouloudia local dans une journée qui réserve plusieurs affiches alléchantes.

Mais c'est selon toute vraisemblance le derby de l'Ouest, entre le RC Relizane et l'ASM Oran qui devrait le plus captiver les regards, d'autant plus que les deux antagonistes se portent relativement bien en ce moment. L'ASMO reste en effet sur une importante victoire contre le MCE Eulma (2-1), alors que le RCR a ramené un précieux nul de Tlemcen, lors de son précédent derby contre le WA Tlemcen. Le RCR pointe actuellement au 11e rang du classement général, avec 9 points, où il est précédé de très peu par son futur adversaire (10e / 10 pts), faisant que le derby de ce samedi, prévu à partir de 16h au stade Tahar Zoughari de Relizane, sera donc l'occasion pour lui de réussir un bon résultat, qui le fera remonter un peu plus au classement. Une ascension que visent également les deux actuels 5es au classement général, le MCE Eulma et l'USM Annaba, qui voudront probablement réussir un bon résultat. D'une part, pour se rapprocher du podium, et de l'autre pour éviter de laisser trop d'espace au leader chélifien, qui les devance déjà de cinq longueurs. Le RC Kouban'est que 14e (premier relégable) et n'a remporté aucune victoire depuis l'entame de la saison, faisant que théoriquement, il ne devrait pas poser trop de problèmes à l'ESM, même si ce dernier reste sur une courte défaite chez l'USMAn (1-0). Autres formations concernées par cette course aux premiers rôles, le WA Tlemcen (2e) et l'US Biskra (3e), mais qui contrairement à l'ESM n'auront pas l'avantage du terrain au cours de cette journée, puisqu'ils seront appelés à se déplacer respectivement chez le NC Magra (8e) et la JSM Skikda (12e). Néanmoins, malgré la difficulté de la tâche, ils devront essayer de revenir avec au moins un nul, et éviter ainsi de se faire supplanter par les nombreux poursuivants au classement, comme l'ESM, le MCEE et l'USMAn, qui justement espèrent un faux pas de leur part pour passer devant. Outre le RCK, un autre mal classé aura la malchance de jouer en déplacement au cours de cette journée, en l'occurrence l'USM Blida, appelée à se rendre chez la JSM Béjaïa. Un match qui s'annonce très difficile pour les Vert et Blanc, car la JSMB occupe actuellement une inconfortable 12e place au classement général avec seulement trois longueurs d'avance sur le premier relégable, le RC Kouba. Le club de Yemma Gouraya devra donc impérativement l'emporter, pour éviter de compliquer sa situation davantage, lui qui espère toujours se relancer dans la course aux premiers rôles, comme l'exige son standing. Pour sa part, la lanterne rouge USM Harrach aura la chance de recevoir l'A Boussaâda au stade du 1er-Novembre de Mohammadia.



Programme

Demain

ES Mostaganem -

RC Kouba (16h)



Samedi

USM Harrach -

A Boussaâda (15h)

NC Magra - WA Tlemcen (15h)

MC Saïda - ASO Chlef (16h)

JSM Béjaïa - USM Blida (16h)

RC Relizane - ASM Oran (16h)

JSM Skikda - US Biskra (17h)

MCE Eulma -

USM Annaba (19h)