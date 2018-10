NOTTINGHAM FOREST Souani n'est pas encore prêt

Hillel Souani devra patienter encore avant de retrouver les terrains. Blessé au genou depuis plus d'un mois, l'international algérien devrait revenir juste après la trêve internationale. Il sera, ainsi, une nouvelle fois absent avec la sélection nationale lors de la double-confrontation face au Bénin, les 12 et 16 du mois courant, en éliminatoires de la CAN 2019, lui qui avait déjà manqué le déplacement de la Gambie. Son entraîneur à Nottingham Forest, l'Espagnol Aitor Karanka s'impatiente et espère le récupérer rapidement, surtout qu'il manque de solutions dans le secteur offensif.