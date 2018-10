LA JS KABYLIE RECEVRA, DEMAIN, L'O MÉDÉA Gare à l'excès de confiance!

Par Kamel BOUDJADI -

Les Canaris déterminés à enchaîner

Les Canaris auront devant eux une occasion d'engranger les trois points de la rencontre bien que le staff technique ne voie pas les choses sous cet angle.

La JSK recevra demain l'O Médéa au stade 1er-Novembre de Tizi Ouzou pour le compte de la 9e journée du championnat. Les Canaris, qui ont préparé la rencontre dès le retour de Sétif, auront devant eux une occasion d'engranger les trois points de la rencontre bien que le staff technique ne voie pas les choses sous cet angle. Depuis quelques semaines, le coach Franck Dumas n'a pas cessé de rappeler à ses joueurs que toutes les équipes sont à prendre très au sérieux, à commencer par l'OM, qui ne viendra certainement pas pour faire du tourisme. Pour que les trois points restent à Tizi Ouzou, les Uche, Fiston, Benyoucef, Benaldjia et consorts devront se donner à fond. En effet, «cette rencontre sera un test pour les joueurs». Les prestations sur le terrain ne dépendent pas uniquement de la condition physique ou la préparation technico-tactique. Le côté mental est également primordial essentiellement dans cette conjoncture. Après huit journées, les Canaris restent invaincus et c'est justement ce qui fait peur à Dumas et Mellal. Les joueurs doivent plus que jamais garder les pieds sur terre et faire attention à tout excès de confiance. En cette période précise, Dumas sait très bien que son plus rude adversaire est justement l'excès de confiance, qui risque de s'emparer de ses poulains. Pour sa part, Cherif Mellal agit dans le même sens que l'entraîneur en rappelant la même chose aux joueurs. Après un suspense de quelques jours et une peur au ventre sur d'éventuelles sanctions de la commission de discipline de la LFP, les supporters kabyles sont soulagés. La JSK a été épargnée du cauchemar des sanctions à huis clos. Les supporters préparent la rencontre de demain dans une ambiance festive. Cependant, à ce chapitre précisément, il se passe quelque chose de nouveau ces jours-ci sur le Web. Des pages foisonnent pour lancer des appels à donner l'exemple de sportivité. Il semblerait que la démarche de Cherif Mellal, qui a décidé de recevoir les adversaires avec les grands honneurs, ait fait son petit bonhomme de chemin. Les supporters comptent donner l'exemple de sportivité à l'extérieur du stade comme sur les gradins. Une façon pour eux de dire que ce qui s'est passé à Sétif fait désormais partie du passé, du moins à la JSK où un jeune président est en train de révolutionner la gestion du club. Un aperçu de cet accueil chaleureux a été donné lors de la réception du CR Belouizdad. Les dirigeants du club algérois ont été reçus avec les honneurs et les fleurs par la direction kabyle, alors que les supporters algérois ont été placés près des tribunes officielles. Et c'est dans ce sens que les supporters de la JSK veulent aller et les réseaux sociaux sont très utilisés pour y parvenir. En effet, les violences qui ont émaillé le match face à l'ESS à Sétif ont causé des blessures graves aux supporters de la JSK, comme à leurs biens très endommagés. Mais la réaction du président Mellal a été directement dirigée contre son homologue sétifien, Hammar et non contre les supporters de l'ESS. Pour Mellal, c'est ce dernier qui porte tout seul la responsabilité parce que le comportement des supporters s'inspire de l'attitude des responsables qui sont, avant tout des éducateurs.