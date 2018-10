LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE Ça va chauffer à tous les niveaux

Par Kamel BOUDJADI -

Le CRB dos au mur à Constantine

Cette journée sera également marquée par une confrontation prometteuse entre le NA Hussein Dey et le Paradou AC, deux formations au football académique.

La 9e journée de la Ligue 1, étalée du 4 au 7 octobre, sera dominée par le derby algérois USMA-MCA, alors que le leader du championnat, la JS Kabylie, tentera de préserver son invincibilité en accueillant l'Olympique de Médéa, une équipe du bas de tableau actuellement. Vainqueur lors de la précédente journée face au Paradou AC (3-1), l'USM Alger aura à coeur, samedi face à son voisin mouloudéen, de remporter le gain du match afin de rester sur la dynamique des victoires en championnat et ne pas se laisser distancer par le leader actuel. Le MCA, lui, tentera de remporter ce traditionnel derby, pour retrouver la confiance après les déboires connus par une formation qui occupe une peu reluisante 11e place au classement avec, cependant, un match en moins à disputer à domicile face au CS Constantine le 15 octobre. Cette journée sera également marquée par une confrontation prometteuse entre le NA Hussein Dey et Paradou AC, deux formations au football académique. Ayant le vent en poupe, l'équipe entraînée par Bilal Dziri, 3e au classement, a ramené vendredi dernier un précieux nul (1-1) de Batna face à l'AS Aïn M'lila, alors que la formation de Paradou reste sur une défaite, la seconde consécutive, face à l'USM Alger (3-1). La lanterne rouge, le CR Belouizdad, effectuera un périlleux déplacement, en allant affronter le champion de la saison écoulée, le CS Constantine qui occupe actuellement la 4e place au classement avec un match en moins à disputer à Alger face au MCA le 15 octobre. Le CRB qui reste sur quatre défaites de rang, aura a priori du mal à s'imposer face à une équipe du CSC difficile à manier sur la pelouse du stade Chahid-Hamlaoui. Même constat pour la formation de l'USM Belabbès, pointée à la 15e position, qui aura à affronter, hors de ses bases, la JS Saoura.

Cette dernière, 7e au classement, reste sur une précieuse victoire (0-1) acquise samedi dernier à Béjaia face au MOB qui, à son tour, cherchera à se racheter en se déplaçant à Tadjenanet pour se mesurer au CRBT (11e). Le CA Bordj Bou Arreridj (11e) reçoit l'AS Aïn M'lila (7e) dans un match qui s'annonce équilibré entre deux équipes cherchant à améliorer leur classement. Cette journée sera clôturée dimanche avec le déroulement de la rencontre MC Oran - ES Sétif. Ce match a été décalé afin de permettre à l'équipe sétifienne de disputer au Caire la demi-finale (Aller) de la Ligue des champions d'Afrique perdue face au Ahly d'Egypte sur le score de 2 à 0.



Programme

Demain

NA Hussein Dey - Paradou AC (16h)

CRB Tadjenanet - MO Béjaïa (16h)

CS Constantine - CR Belouizdad (17h45)

CABB Arreridj - AS Aïn Mlila (17h45)

JS Kabylie - O Médéa (17h45)

JS Saoura - USM Belabbès (19h)

Samedi

USM Alger - MC Alger (17h45)

Dimanche

MC Oran - ES Sétif (17h00)