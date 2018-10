AL-AHLY 2 - 0 E.S.S L'es sétif s'est compliqué la tâche

Par Saïd MEKKI -

Les joueurs de l'Entente de Sétif ont produit une piètre prestation mardi soir face à la formation égyptienne d'Al-Ahly en s'inclinant (2-0), au stade Al-Salam au Caire en demi-finale aller de la Ligue des champions d'Afrique de football. Les joueurs du coach marocain, Rachid Taoussi ont toujours bien joué hors de leurs bases, mais cette fois-ci, ils sont complètement passés à côté de leur sujet face à une bonne équipe égyptienne, bien organisée et réaliste. D'ailleurs, les protégés du Français Patrice Carteron auraient pu gagner sur un plus large score sans que personne ne crierait gare, tellement les Egyptiens ont dominé leurs vis-à-vis. Des tares des Sétifiens, l'on notera le très mauvais choix tactique du coach Taoussi en première mi-temps, ce qui a d'ailleurs valu les deux buts encaissés par le gardien de but Zeghba. L'axe central des Sétifiens composé du duo Bedrane-Rebiaia a commis des erreurs d'amateurs mettant les attaquants égyptiens dans de bonnes conditions pour concrétiser. Ainsi Walid Soliman a ouvert la marque dès la 23', trois minutes après le but que lui a refusé l'arbitre éthiopien pour hors jeu. Par la suite, et à la 41', son coéquipier Islam Mohareb double la mise, profitant d'une erreur impardonnable de Bedrane.

Djabou et Djahnit ont beau essayer d'atteindre les filets du gardien de but égyptien Al-Shenawy, mais ils ne purent concrétiser les quelques attaques qu'ils ont menées, faute de concentration au finish. En réalité, c'est le système prôné par Taoussi qui a très mal fonctionné, montrant par la même la faiblesse de l'axe central des Noir et Blanc. Ni Bedrane ni Rebiaia n'ont retrouvé leur bonne entente habituelle et leur complémentarité. Multipliant les maladresses et surtout les erreurs individuelles, le duo défensif de l'Entente a fait l'essentiel du jeu au profit des joueurs d'Al Ahly. Jouant la défense en ligne, les joueurs algériens ont montré toutes leurs limites à l'appliquer sur le terrain. Ce qui a permis aux joueurs égyptiens de marquer les deux seuls buts du match en première période. Durant la seconde période, les Sétifiens se sont mieux organisés, mais ont toujours commis ce péché mignon de confondre vitesse et précipitation. Or, comprenant parfaitement le jeu des Sétifiens, qui ont montré leur mauvaise organisation défensive, les joueurs d'Al Ahly tentaient de faire sortir les Sétifiens de leur zone pour mieux exploiter les espaces par des contres. Et d'ailleurs, les locaux ont raté plusieurs occasions de but par maladresse. Sinon, la note aurait été des plus salées pour des joueurs sétifiens qui ont bien déçu par leur prestation avec un jeu bien décousu et surtout une très mauvaise complémentarité contrairement à leurs prestations lors de la phase des poules de cette même Ligue des champions.

Heureusement qu'il reste encore une seconde manche, mais bien décisive celle-là pour les Sétifiens, pour qu'ils puissent renverser la vapeur comme l'ont si bien fait leurs prédécesseurs en 1988. La manche-retour aura lieu le 23 octobre prochain au stade du 8-Mai 1945 à 20h. Et là, le capitaine Djabou y croit. «On est passé à côté durant la première mi-temps et nous avons joué mieux en seconde période», a-t-il estimé avant d'ajouter qu': «On n'est pas encore éliminé puisqu'il reste encore un match retour où tout peut arriver.» D'ailleurs, le coach adjoint d'Al Ahly, Mohamed Salah, tient à avertir ses joueurs en déclarant: «Attention, on n'est pas encore qualifié!»