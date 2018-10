ATHLÉTISME Loubna Benhadja unique représentante féminine algérienne

Six athlètes (cinq garçons et une fille) représenteront l'Algérie aux épreuves d'athlétisme des JOJ. Il s'agit de: Mohamed-Ali Gouamed (800m), Billel Afer (saut en hauteur), Hamdani Benahmed (1500m), Mohamed Abderrahmane Zadi (110m/haies) et Saïd Khoufache (10.000m marche), alors que Loubna Benhadja sera l'unique représentante féminine algérienne dans cette compétition planétaire. Elle disputera l'épreuve du 400m/haies. «Ces JOJ permettront également à nos athlètes d'acquérir plus d'expérience et de préparer les importantes échéances à venir, notamment, les prochains championnats d'Afrique des moins de 18 ans et ceux des moins de 20 ans, ainsi que les prochains championnats arabes des moins de 18 ans», a ajouté l'instance fédérale dans un communiqué.