ENGAGÉS DANS 11 DISCIPLINES L'Algérie présente avec 30 athlètes

La délégation olympique algérienne, composée de 30 athlètes, s'est envolée mercredi à destination de Buenos Aires, pour prendre part aux 3es Jeux olympiques de la jeunesse. La délégation algérienne est composée de 45 personnes dont 30 athlètes (18 garçons, 12 filles) engagés dans 11 disciplines sportives avec l'espoir de réussir la meilleure performance possible et pourquoi pas décrocher la première médaille olympique chez les jeunes.

Le membre du bureau exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA), Rabah Chebah, a assuré à l'APS que «le départ de la délégation nationale s'est déroulé dans d'excellentes conditions», soulignant «les efforts fournis par les responsables du COA et du ministère de la Jeunesse et des Sports qui ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour faciliter le déplacement des athlètes». Le retour de la délégation algérienne est prévu le 20 octobre, soit 48 heures après la fin des Jeux, a indiqué Chebah. Les différents athlètes de la délégation algérienne étaient en regroupement au Centre de Souïdania (Alger) avant le déplacement à Buenos Aires. Les onze disciplines dans lesquelles seront engagés les athlètes algériens sont l'athlétisme, le judo, la boxe, la voile, l'escrime, le badminton, l'aviron, la natation, la gymnastique, la lutte et l'haltérophilie.

Les JOJ-2018 à Buenos Aires, qui enregistrent la participation de quelque 4.000 jeunes sportifs âgés de 14 à 18 ans, marquent un tournant dans le mouvement olympique, avec la présence d'un nombre égal de garçons et de filles athlètes, soit 1999 pour chaque sexe dans 32 sports.