EUROPA LEAGUE Arsenal, Chelsea et l'AC Milan enchaînent

Arsenal, Chelsea et l'AC Milan ont confirmé leurs bons débuts en Ligue Europa en remportant leur deuxième match jeudi face respectivement à Qarabag, Videoton et à l'Olympiakos alors que le finaliste 2018 Marseille a été tenu en échec chez l'Apollon Limassol.

Avec une équipe remaniée (Lacazette et Özil ont notamment débuté sur le banc), les Anglais se sont imposés en Azerbaïdjan contre Qarabag 3-0 grâce à des buts de Sokratis, Smith-Rowe et du jeune Français Guendouzi, servi par Lacazette. Mais si le score est flatteur, le gardien des Gunners Bernd Leno a dû s'employer à plusieurs reprises.

Arsenal et le Sporting Portugal, vainqueur des Ukrainiens de Vorskla Poltava (2-1), dominent le groupe E avec 6 points et ont pris une sérieuse option sur la qualification. Chelsea a également enchaîné avec un deuxième succès et pris seul la tête du groupe L, mais les hommes de Maurizio Sarri ont peiné pour battre les Hongrois de Videoton. Morata a délivré les Anglais à la 70e minute. L'AC Milan a dominé l'Olympiakos à San Siro 3-1, après avoir été surpris par l'ouverture du score des Grecs. Un doublé de Cutrone et un but de Higuain ont permis aux hommes de Gattuso de l'emporter. Les Milanais sont en tête du groupe F avec 6 points, devant le Bétis Séville (3 pts), vainqueur des Luxembourgeois de Dudelange 3-0 avec un joli but de l'ancien Parisien Lo Celso. Marseille, finaliste de l'édition 2018, a été rejoint sur le fil par les Chypriotes de l'Apollon Limassol (2-2) et occupe la dernière place du groupe H avec son adversaire du soir. Francfort, vainqueur 4-1 d'une Lazio réduite à 9, est leader. Dans les

autres matchs de la soirée, Leverkusen s'est imposé 4-2 à domicile face aux Chypriotes de l'AEK Larnaca.

Les Allemands dominent le groupe A. Salzbourg a enregistré un deuxième mais difficile succès face au Celtic 3-1, pendant que Leipzig s'est imposé sur le même score à Rosenborg. Les Autrichiens sont en tête du groupe B devant les Ecossais et les Allemands. Le Séville FC s'est, en revanche, incliné à Krasnodar (2-1) après avoir mené 1-0. Okriashvili a donné la victoire aux Russes d'un superbe retourné à la 88e. Besiktas a également été battu, à Malmö (2-0). Les Rangers, entraînés par Steven Gerrard, ont renversé le Rapid Vienne

(3-1). Les Ecossais prennent la tête du groupe G où le Spartak Moscou et Villarreal ont fait match nul 3-3. Bordeaux, pourtant dominateur, s'est incliné sur le fil à domicile face à Copenhague (2-1) et a sérieusement hypothéqué ses chances de qualification alors que Rennes n'a pu enchaîner un deuxième succès en s'inclinant chez les Kazakhs d'Astana (2-0).