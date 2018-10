NOTTINGHAM FOREST Soudani: un retour plus tôt que prévu?

Alors qu'il avait annoncé il y a quelques jours, que l'attaquant algérien, qui traîne une blessure au genou depuis le mois d'août dernier, pourrait revenir après la trêve internationale, le coach de Nottingham Forest, Aïtor Karanka, a annoncé hier que Hillal Soudani pourrait revenir pour le match de cet après-midi (14h) face à Middlesbrough. «Hillal s'est entraîné avec l'équipe jeudi et aujourd'hui (ndlr, hier). Lorsque je vais composer mon onze rentrant, il sera peut-être dans l'équipe. C'est une chose positive pour nous, parce que dans ces moments difficiles, et dans un match comme celui-ci, avoir quelqu'un comme Hillal sur le terrain est une bonne chose. Il transmet toujours de son bonheur aux autres et il est bon de l'avoir de retour avec nous», a dit le coach espagnol.