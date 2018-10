SPARTAK MOSCOU Hanni retrouve sa forme

Sofiane Hanni, qui a retrouvé du temps de jeu en championnat russe, avec trois titularisations consécutives, a effectué une belle entrée en jeu en Europa League face à Villareal (3-3). Le joueur algérien a fait son entrée à la 69', et trouva le poteau à la 74' d'une frappe à l'entrée de la surface de réparation. A la 81', il participe à l'action de l'égalisation en mettant Tshaev en situation idéale pour centrer et trouver la tête de Zé Luis. Trois minutes plus tard, il trouve de nouveau le poteau droit de Fernandez, mais cette fois-ci, le rebond fait que le ballon revient dans les pieds de Melgarejo qui donne l'avantage aux Russes (84'). Malheureusement pour le Spartak, à la 94', l'arbitre accorde un penalty litigieux à Villareal pour «une faute inexistante» dans la surface et Santi Cazorla égalise.