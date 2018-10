LIGUE 1 MOBILIS - 9E JOURNÉE:USMA - MCA, AUJOURD'HUI À 17H45 Alger vibre au rythme de son derby

Par Mohamed BENHAMLA -

Cette affiche opposera deux équipes aux parcours diamétralement opposés en championnat.

La 9e journée du championnat de Ligue 1 se poursuivra, aujourd'hui, avec la tenue d'un derby algérois ouvert à tous les pronostics. Il mettra aux prises les deux voisins et rivaux, l'USMA et le MCA, au stade du 5-Juillet. Le coup d'envoi de cette affiche sera donné par le referee international, Mehdi Abid-Charef, à partir de 17h45. Une affiche, donc, entre deux équipes aux parcours diamétralement opposés en championnat. Les Usmistes enchaînent les bonnes prestations, et les résultats avec, en totalisant, jusque-là, 15 points avec deux matchs en retard. Aujourd'hui, ils veulent confirmer cette bonne forme, certes, mais aussi et surtout effacer la grosse déception née de leur élimination au stade des quarts de finale de la coupe de la CAF face aux Egyptiens d'Al Masry SC. Dans l'autre moitié du terrain, il y aura une équipe mouloudéenne en plein doute. Les rebondissements au quotidien dans la maison du vieux club de la capitale font craindre le pire à ses supporters. Ces derniers, remontés contre leurs joueurs, membres du staff technique et dirigeants, attendant une réaction de leur équipe aujourd'hui. Le cas échéant, cela permettra de faire d'une pierre plusieurs coups, connaissant le caractère spécial de cette rencontre et les effets que peut apporter une victoire. Premier relégable avec 8 points au compteur (NDLR, avant les matchs d'hier), Chaâl et consorts n'auront d'autres alternatives aujourd'hui que de l'emporter. Une victoire remettra, ainsi donc, du calme, et permettra aux dirigeants de négocier à l'aise avec le futur entraîneur, qui tarde à être désigné depuis le départ de Bernard Casoni, après l'élimination en phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique. Après l'échec de l'engagement du Français Roland Courbis, les dernières informations font état d'un accord presque trouvé avec son compatriote, Patrice Neveu. L'ancien sélectionneur de la Guinée, le Niger et la RD Congo se trouve à Alger et assistera au derby d'aujourd'hui avant de s'asseoir autour d'une table de négociations avec les responsables du MCA. Par ailleurs, et s'agissant de la reprogrammation du derby au stade du 5-Juillet, alors qu'il était prévu initialement au stade Omar-Hamadi de Bologhine, la LFP n'a communiqué ce changement que mercredi. Un timing jugé «tardif» de par les avis unanimes. Mais l'instance présidée par Abdelkrim Medouar a tenu à apporter des précision dans ce sens, via un communiqué rendu public sur son site Web. «La LFP tient à préciser que la Ligue avait attiré l'attention de l'USMA sur une possibilité de transférer le match au stade du 5-Juillet, mais la réponse de ce club transmise par écrit le mercredi 26 septembre avait maintenu le match à Bologhine. Ce n'est que dimanche qu'il avait manifesté son désir de recevoir le MCA au stade du 5-Juillet», lit-on dans le communiqué.