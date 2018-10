LE CONTRAT DURERA JUSQU'À LA FIN DE L'EXERCICE EN COURS Ooredoo sponsor officiel de l'ES Sétif

Par Mohamed BENHAMLA -

De gauche à droite: Abdullatif Hamad Dafallah, Ramdane Djezairi et Hassen Hammar

«Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec l'entreprise Ooredoo, qui jouit d'une expérience inédite et réussie dans le soutien au football national», a déclaré le président sétifien, Hassen Hammar.

Jeudi, l'opérateur de téléphonie mobile, Ooredoo, a paraphé un contrat de sponsoring s'étalant jusqu'à la fin de l'exercice en cours avec l'ES Sétif, au siège de l'entreprise, sise à Alger. Ooredoo a été représentée, lors de cette cérémonie, par son directeur général, Abdullatif Hamad Dafallah, alors que c'est le président Hassen Hammar qui a représenté le club des Hauts-Plateaux. Les deux parties, qui n'ont pas dévoilé le montant de ce contrat, ont exprimé leur joie de pouvoir s'allier afin de contribuer à hisser davantage la pratique du sport en général en Algérie, et le football en particulier. En marge de cette cérémonie, le président du club sétifien a déclaré: «Nous sommes ravis de conclure ce partenariat avec l'entreprise Ooredoo, qui jouit d'une expérience inédite et réussie dans le soutien au football national.» Et d'ajouter: «Notre alliance avec Ooredoo aura, j'en suis convaincu, des retombées positives sur notre club et nous confortera dans notre ambition d'accomplir une saison sportive réussie et enrichir notre palmarès.» Abdullatif Hamad Dafallah a affirmé, pour sa part, que Ooredoo ne ménagera aucun effort pour accompagner les clubs algériens, souhaitant au passage bonne chance à l'équipe sétifienne en Ligue des champions d'Afrique, avant le match-retour des demi-finales face à l'équipe égyptienne d'Al Ahly, le 23 du mois en cours à Sétif.

Accosté à la fin de cette cérémonie, Hammar est revenu sur plusieurs points concernant l'actualité de son équipe, marquée la semaine dernière par une défaite chez Al Ahly (2-0). Pour lui, «rien n'est encore joué» et son équipe «garde toutes ses chances». «Le manque d'expérience de plusieurs éléments de notre équipe nous a joué un mauvais tour. Mais il faut reconnaître que nous avons eu une bonne réaction en seconde période, où nous aurions pu marquer au moins un but», dit-il. Il poursuivra dans le même sillage: «Il ne faut pas encore penser au match-retour, puisque nous avons d'autres rendez-vous importants en championnat avant cela. Nous avons largement le temps pour préparer cette seconde manche, qui est programmée pour le 23 octobre. Il faut aller étape par étape et n'en brûler aucune.»

Le président sétifien a saisi l'occasion pour appeler tout le monde à s'unir autour de son équipe en prévision du match de la LDC: «C'est le match de tout le monde, parce que nous ne représentons pas uniquement notre club ou notre ville, mais plutôt l'Algérie.»

Enfin, Hammar a évité de polémiquer avec son homologue de la JS Kabylie, Chérif Mellal, qui l'avait qualifié de «mal du football algérien». Cela, dit Hammar, afin de ne pas affecter les relations entre les deux clubs. «Le meilleur accueil a été réservé à la délégation de la JSK ainsi qu'à ses supporters. Ces derniers ont eu presque 5000 places dans les tribunes. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe en dehors de mon périmètre», a conclu le boss sétifien.