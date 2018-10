JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE:LE COUP D'ENVOI SERA DONNÉ AUJOURD'HUI Buenos Aires change la donne

La capitale argentine au rendez-vous

Les meilleurs jeunes athlètes du monde, âgés de 15 à 18 ans, seront dans la capitale argentine pour la manifestation qui présentera de nouveaux sports (breaking, escalade, roller et karaté) et plusieurs nouvelles disciplines et épreuves telles que le BMX freestyle, le kitesurf, le handball de plage, le futsal et la gymnastique acrobatique, reflétant ainsi la passion de ces jeunes, une nouvelle génération d'athlètes et de fans.

Les JOJ constitueront aussi un précèdent en matière d'égalité des sexes, avec pour la première fois dans l'histoire olympique le même nombre de femmes et d'hommes athlètes parmi les 4 000 sportifs en lice dans 32 sports en tout. Certains nouveaux sports et disciplines - escalade, BMX freestyle, karaté - feront leur toute première apparition à Buenos Aires avant d'être admis pour la première fois au programme des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. D'autres ajouts au programme olympique de 2020 figurent depuis longtemps aux JOJ, ce qui démontre que la manifestation est véritablement à la pointe de l'innovation sportive avec de nouveaux concepts testés et que celle-ci crée un héritage durable pour l'avenir.

Le basketball 3 contre 3, par exemple, est une innovation propre à la première édition des Jeux olympiques de la Jeunesse à Singapour en 2010 et a été ajouté au programme des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo. En Argentine, le basketball 3 contre 3 rejoindra l'escalade, le BMX freestyle et le skateboard (en tant que sport de démonstration) au parc urbain, un concept qui sera à nouveau proposé dans deux ans au Japon.Des épreuves mixtes ont également été incluses depuis la toute première édition des JOJ à Singapour et ont gagné leur billet pour le programme des sports de Tokyo 2020: relais en triathlon, épreuve par équipes mixtes en judo, en tir, en tir à l'arc et en escrime. Les compétitions aux Jeux olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018 seront réparties dans quatre parcs afin de s'assurer que la ville dans son ensemble profite de l'action. Un accès libre à toutes les épreuves sportives et un large éventail d'activités supplémentaires seront proposés dans ces quatre grands parcs dans une ambiance festive, optimisant ainsi les initiations sportives pour la population. Plus de 600 000 personnes se sont inscrites pour obtenir le laissez-passer olympique de la jeunesse, un bracelet électronique qui permettra d'avoir accès à toutes les épreuves. Pour la première fois dans l'histoire olympique moderne, la cérémonie sera organisée comme une grande fête dans les rues du centre-ville de la capitale argentine, face à l'emblématique Obélisque, et réunira aujourd'hui une grande foule de porteños venus célébrer l'ouverture de la manifestation.