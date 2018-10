MANCHESER UNITED Mourinho très froid et expéditif

Une conférence de presse express de Mourinho

«Mou» était très attendu hier matin, en conférence de presse. Il ne sera finalement pas resté longtemps face aux journalistes et n'a pas évoqué en détail les sujets qui fâchent.

3 minutes et 32 secondes. Voilà exactement le temps qu'a passé José Mourinho à répondre aux questions des journalistes présents, hier matin. Le manager de Manchester United, d'ordinaire plutôt bavard, n'était visiblement pas d'humeur à discuter en longueur. Et pourtant, les questions étaient nombreuses au regard des informations des tabloïds du jour en Angleterre, entre anarchie au sein du vestiaire, ras-le-bol d'Alexis Sanchez et autres rumeurs au sujet de sa succession.

Le Special One n'a pas dit grand-chose, même si ses réponses et certains de ses silences parlaient pour lui. «Pourquoi l'équipe a-t-elle du mal? Pour plusieurs raisons. Puis-je dire lesquelles? Non», a-t-il lancé, relayé par le Daily Mirror. «Notre série de matchs sans victoire n'est pas acceptable, je l'assume. Fait-on tout ce qu'on peut? (Silence)», a-t-il lâché. Ambiance... Ne répondant pas, ou peu, aux questions qui fâchent, le Lusitanien s'est contenté de battre le rappel des troupes, rappelant le besoin de points pour ses Red Devils, 10es à 9 points déjà du leader, le rival Manchester City. «Oui, j'admets que les résultats sont inacceptables, notamment à domicile (une seule victoire en PL depuis le début de saison). Je sais que nous ne sommes que début octobre et que les classements actuels ne seront sans doute pas les mêmes dans quelques mois ou à la fin de la saison.

Mais nous sommes dans une position dans laquelle nous pouvons faire beaucoup mieux et dans laquelle nous avons besoin de points. Il faut récupérer ceux que nous avons perdus, spécialement lors de nos deux derniers matchs de Premier League», a-t-il indiqué.

Il s'attend à «un match difficile et compliqué» contre le Newcastle de Rafael Benitez (8e journée de Premier League). «Ils ont un très, très, très bon coach, une équipe qui est toujours très bien organisée, contre les équipes de la première partie de classement, des moments où leur entraîneur brille dans l'analyse et sait les arrêter.

Les résultats qu'ils ont eus face aux meilleures équipes ne leur ont pas rapporté de points cette saison, mais ils n'étaient pas loin. On s'attend à un match compliqué», a-t-il conclu. On n'en saura pas plus d'ici là.