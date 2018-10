LISTE DES 23: DJAMEL BELMADI SE PENCHE SUR LA DOUBLE CONFRONTATION FACE AU BÉNIN Nul n'est indispensable

Par Mohamed BENHAMLA -

Fin de suspense! Comme révélé sur ces colonnes, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a rendu, ce week-end, la liste des 23 joueurs retenus pour la double confrontation face au Bénin rentrant dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. La première rencontre face au Bénin est prévue pour le 12 du mois courant au stade Mustapha-Tchaker de Blida, à partir de 20h45, alors que la seconde manche se jouera le 16 du même mois à 16h à Cotonou.

Jeudi en début d'après-midi, cette liste a été rendue publique par la Fédération algérienne de football sur son site Web. Il est vrai qu'elle ne contient pas de surprises, puisque les joueurs retenus sont tous «sélectionnables», mais cela n'empêche pas de dire que la mise à l'écart de certains éléments a suscité les interrogations. En comparant cette liste avec celle du dernier match face à la Gambie, l'on remarque l'absence du gardien de but du FC Metz, Alexandre Oukidja, ainsi que son équipier, le milieu de terrain Farid Boulaya. Deux éléments qui avaient, faut-il le rappeler, honoré leur première sélection avec les Verts à Banjul. Autre mise à l'écart, celle du défenseur Ilyès Hassani, pensionnaire de l'équipe bulgare, Tcherno More Varna, celui de l'ES Sétif, Abdelkader Bedrane, le latéral droit du Club africain, Mokhtar Belkhither ainsi que le milieu de terrain de Dijon, Mehdi Abeid. Mais la surprise reste, incontestablement, l'absence du nom de Ryad Boudebouz, qui, pourtant, réalise un début de saison tonitruant avec le Bétis Séville dans le championnat espagnol. Hillel Soudani, souffrant de blessure, est annoncé de retour à la compétition par son club, Nottingham Forrest, dans deux semaines, ce qui fait qu'il est déclaré forfait pour ce rendez-vous face aux Béninois. Ayoub Abdellaoui (FC Sion) est lui aussi déclaré forfait pour le même motif.



Des retrouvailles à la pelle

En parallèle avec ces mises à l'écart, plusieurs retours ont été registrés. Le latéral droit de l'OGC Nice, Youcef Attal, qui ne cesse de défrayer les chroniques dans le championnat français, effectue son grand retour, après avoir manqué au déplacement de Banjul pour cause de blessure. En verve avec son équipe, l'ancien joueur du Paradou AC pète la forme et sera, sans aucun doute, l'un des atouts majeurs de Belmadi dans ce rendez-vous. Toujours concernant les joueurs de l'arrière-garde, et après plusieurs années d'absence, Djamel Benlamri, retrouve les rangs des Verts. Belmadi, qui cherche la paire centrale parfaite, espère que la convocation du défenseur d'Al-Shabab (Arabie saoudite) lui donnera la solution à cet embarras de taille.

Parmi les revenants, le milieu de terrain d'Empoli, Sofiane Bennacer et l'attaquant de Naples, Adam Ounas. Ishak Belfodil, qui a ouvert son compteur-buts en Champions League avec Hoffenheim face à Manchester City (match perdu par les Allemands 1-2) s'est vu récompenser par une convocation de Djamel Belmadi, où il remplacera Soudani et sera mis en rude concurrence avec Islam Slimani et Baghdad Bounedjah.



Ferhat et Belaili: retour reporté

Avec les prestations qu'ils affichent avec leurs équipes respectives, certains joueurs étaient annoncés avec insistance comme convoqués pour ce rendez-vous par Djamel Belmadi, mais loin s'en faut, leur retour a été reporté pour les prochaines échéances.

C'est le cas de le dire pour Zineddine Ferhat. Le joueur du Havre AC, et après un début de saison en dents de scie, a retrouvé sa forme et enchaîne des prestations de haute facture. Hélas pour lui, cela ne lui a pas suffi pour convaincre Belmadi. Même chose pour le très technique Youcef Belaïli. Le joueur de l'ES Tunis a connu lui aussi le même sort, alors que ces deux éléments s'attendaient à un clin d'oeil de la part du coach. Cela sera, donc, pour une prochaine fois.



Zeghba sauve la face des «locaux»

Pour les adeptes du débat «locaux - expatriés», l'on notera la présence d'un seul joueur du cru, en la personne du gardien de but de l'ES Sétif, Mustapha Zeghba. Ce dernier a été préféré à Oukidja, sélectionné en Gambie, ainsi que Abdelkader Salhi de la JS Kabylie, qui réalise, pourtant, un très bon début de saison avec l'actuel leader du championnat algérien.

Zeghba avait défrayé les chroniques lors de la manche-retour des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique face au Wydad local. Mais ce n'est pas seulement dans ce match qu'il s'est illustré, puisque cela a été le cas dans plusieurs rencontres, depuis qu'il a rejoint les Sétifiens il y a un peu plus de deux ans en provenance de l'USM Harrach. Abdelkader Bedrane, qui avait été sélectionné face à la Gambie en remplacement de Abdellaoui, paye cash sa baisse de forme, lui qui n'inspire plus confiance depuis les derniers matchs de son équipe.



Les places seront très chères

Il est vrai, le premier objectif que Belmadi veut atteindre est celui d'avoir entre les mains des joueurs «motivés à 200%» pour permettre à la sélection nationale de sortir la tête de l'eau et retrouver son lustre d'antan. Cependant, à travers les deux listes qu'il avait publiées jusque-là, l'ancien capitaine des Verts a lancé un message à tous les joueurs, leur indiquant que nul n'est indispensable et que personne n'est assuré d'office d'une place.

Chacun est appelé, donc, à confirmer sur le terrain pour prouver qu'il mérite une place de titulaire.

«Tous les joueurs auront leurs chances, mais pas éternellement», avait prévenu Belmadi lors de sa première conférence de presse après sa prise de fonctions. A signaler que les Verts seront en regroupement à partir de ce lundi au Centre technique de Sidi Moussa.