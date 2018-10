8ES DE FINALE DE LA COUPE ARABE DES CLUBS Les clubs algériens fixés sur leurs adversaires

Les trois représentants algériens engagés en Coupe arabe des clubs de football, l'ES Sétif, l'USM Alger et le MC Alger, sont désormais fixés sur leurs adversaires en 8es de finale de la compétition à l'issue du tirage au sort effectué hier dans la capitale saoudienne Riyadh. L'USM Alger affrontera la formation soudanaise d'Al Merreikh. Le représentant algérien se rendra à Khartoum pour la manche-aller avant de recevoir les Soudanais au stade du 5-Juillet lors de la manche-retour.

De son côté, l'ES Sétif sera opposée au club saoudien d'Al Ahly qui se déplacera à Sétif pour la manche-aller avant de recevoir les Sétifiens au match-retour à Djeddah. Quant au MC Alger, il se rendra en Arabie saoudite pour donner la réplique au club saoudien d'Al-Nasr.

La rencontre aller aura lieu à Riyadh et le retour au stade du 5-Juillet (Alger). Les matchs des 8es de finale se dérouleront du mois d'octobre en cours jusqu'à la fin janvier 2019, selon l'Union arabe de football (UAFA). Une réunion de travail entre les 16 clubs qualifiés était prévue hier, juste après le tirage au sort des 8es de finale pour fixer les dates des rencontres en aller et retour, précise l'instance arabe.

Pour mémoire, le vainqueur final de la compétition empochera 6 millions dollars.