AL FUJAÏRAH Nouveau but de Benyettou

Arrivé cette saison aux EAU, l'ancien attaquant d'Al Shabab en Arabie saoudite, Mohamed Benyettou, a trouvé ses marques avec un 4e but en cinq matchs. A la 39' du match de son équipe, Al Fujaïrah, face à Al Aïn, l'attaquant algérien a profité d'un joli centre et d'une grossière erreur d'un défenseur pour inscrire son 4e but de la saison et donner l'avantage aux siens. Les deux équipes n'ont pu se départager et se sont quittées sur un score nul (2-2).