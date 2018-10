NOUVEAU STADE D'ORAN Trois ans de garantie pour la pelouse

Une garantie de trois ans sera assurée par la société «Natural Grass», chargée de la pose de la nouvelle pelouse en gazon naturel au niveau du nouveau stade de 40 000 places à Oran.

Cette société s'engage, selon le contrat signé avec les services concernés, à suivre de près la nouvelle pelouse, tout en assumant pleinement la responsabilité de tout risque de sa dégradation pendant trois ans, a précisé Badreddine Gharbi, directeur local de la jeunesse et des sports. «Natural Grass» est une société franco-algérienne qui vient de remporter le marché de la réalisation de la pelouse naturelle qui revêtira bientôt le nouveau stade d'Oran.

Il s'agit de la même société qui a refait le gazon du stade du 5-Juillet à Alger en 2016.

Les travaux de la réalisation de la pelouse du stade d'Oran vont durer au maximum quatre mois, selon le même responsable.

Cette société devra également assurer sa maintenance comme c'est le cas du reste au stade olympique de la capitale.

La nouvelle enceinte footballistique d'Oran, faisant partie d'un grand complexe sportif dont va bénéficier El Bahia, devrait être réceptionnée avant la fin du premier trimestre de l'année 2019, a encore souligné Gharbi, estimant à 90% le taux d'avancement des travaux de cette infrastructure implantée dans la commune de Bir El Djir (Est d'Oran).

Le complexe sportif, qui compte également une salle omnisports, un stade d'athlétisme, deux terrains de réplique et un centre nautique de quatre bassins, sera réceptionné dans sa totalité au plus tard lors du premier trimestre de l'année 2020, selon toujours le DJS, soit une année avant le déroulement à Oran de la 19e édition des Jeux méditerranéens.