OGC NICE Attal continue de s'illustrer

En déplacement à Toulouse, l'OGC Nice est revenu avec le point du match nul (1-1), vendredi soir. Le coach niçois, Patrick Vieira, a de nouveau aligné d'entrée de jeu le latéral droit algérien Youcef Attal dans un 3-4-3 très offensif. Comme à l'accoutumée, l'Algérien était l'élément le plus en vue de son équipe, créant moult fois le danger. Il s'est créé plusieurs occasions, mais a joué de malchance. Il a même sauvé son équipe d'une balle de but en seconde période, lorsqu'il a écarté le ballon d'une talonnade alors que celui-ci se dirigeait tout droit vers l'Ivoirien Gradel, dans la surface de réparation. Il rejoindra, avec un moral gonflé à bloc, les rangs de la sélection nationale en prévision de la double confrontation face au Bénin, en éliminatoires de la CAN 2019.