USM BEL ABBÈS Mouez Bouakkaz sur le départ

Dans les milieux de la formation de la Mékerra, l'on annonce le départ imminent du technicien suisso-tunisien, d'autant plus que ce dernier ne fait plus l'unanimité dans le club.

L'USM Bel Abbès, l'un des deux représentants algériens cette saison en coupe de la Confédération africaine de football, s'enfonce dans la crise après sa nouvelle défaite sur le terrain de la JS Saoura (3-0), vendredi en match comptant pour la 9e journée de la Ligue 1 Mobilis, au moment où son entraîneur Mouez Bouakkaz s'apprête à jeter l'éponge. «La situation est des plus alarmantes. Beaucoup de choses ne fonctionnent pas comme on le souhaite depuis le début de cette saison. Le staff technique et les joueurs sont livrés à eux-mêmes», a déploré l'entraîneur Bouakkaz à l'issue du match face à la JSS, estimant qu'il était urgent de s'entretenir avec la direction du club pour y trouver une solution définitive. Cependant, dans les milieux de la formation de la Mékerra, l'on annonce le départ imminent du technicien suisso-tunisien, d'autant plus que ce dernier ne fait plus l'unanimité dans le club.

La direction lui avait même accordé un sursis avant le déplacement de Béchar pour cette rencontre, assimilée à celle de la dernière chance de l'ex-coach du MC Oran. Vainqueur de la coupe d'Algérie au titre de la précédente édition, l'USMBA n'a pas poursuivi sur sa lancée.

L'équipe, qui a vu le départ de plusieurs de ses cadres en plus de l'entraîneur Si Tahar Cherif El Ouezzani dont le contrat n'a pas été renouvelé, est en train de vivre un début de saison cauchemardesque. En huit matchs - l'équipe compte un match en retard contre l'USM Alger-, les Vert et Rouge ont concédé cinq défaites contre deux nuls et une seule victoire. Ils occupent la 15e et avant dernière place au classement avec 5 points, leur défense est la plus faible du championnat après avoir encaissé 14 buts, alors que leur attaque n'en a marqué que 5 buts.

L'USMBA connaît également une instabilité chronique sur le plan administratif. Le club vient d'enregistrer d'ailleurs le retour de Abdelghani El Hennani aux commandes, en remplacement de Okacha Hasnaoui qui a démissionné de son poste après seulement quelques mois.