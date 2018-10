VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BOXE Rakhimov nie toutes les accusations

«Je n'ai jamais été impliqué dans des organisations criminelles transnationales», a déclaré à l'AFP l'homme d'affaires ouzbek Gafur Rakhimov, vice-président de la Fédération internationale de boxe avec laquelle le CIO a gelé ses relations.

«Toutes les fausses allégations ont été fabriquées par le précédent régime de mon pays, l'Ouzbékistan», alors présidé par Islam Karimov, s'est défendu Rakhimov dans un entretien par mail. En janvier 2018, le département du Trésor américain avait assuré que l'Ouzbek faisait partie des «criminels majeurs» de son pays et avait gelé ses biens. Rakhimov, actuel président par intérim, est l'unique candidat pour prendre la présidence de l'AIBA, début novembre, lors d'un congrès à Moscou. Chose inhabituelle, la directrice en charge de l'éthique et de la conformité au CIO, la Française Pâquerette Girard Zappelli, a adressé le 31 août, un courrier au controversé homme d'affaires ouzbek, lui intimant de ne pas se présenter à l'élection. «Seuls les candidats bénéficiant d'une situation totalement claire peuvent briguer un mandat de président», écrit-elle dans un document que l'AFP a pu consulter. Girard Zappelli se réfère dans son courrier à Rakhimov à «une décision du Trésor américain de vous considérer comme faisant partie, ou lié, à deux organisations criminelles transnationales». Des proches de l'ancien régime «ont exigé que mes entreprises en Ouzbékistan (les) soutiennent financièrement et ils ont menacé de nombreux autres chefs d'entreprise, mais j'ai refusé. Cependant, les pressions ont continué et en 2010, avec ma famille j'ai dû quitter le pays pour notre sécurité», a poursuivi Rakhimov. Ces proches de l'ancien régime «ont livré de fausses allégations au département américain du Trésor afin de détruire mon activité», a ajouté Rakhimov qui assure que ses avocats ont fait «de grands progrès» et qui se dit «très confiant que l'erreur sera corrigée dans les trois à six prochains mois». Cette semaine, le CIO a menacé de retirer la reconnaissance olympique à l'AIBA et a de nouveau indiqué qu'elle pourrait supprimer la boxe du programme des Jeux olympiques de Tokyo-2020 «si les problèmes de gouvernance ne sont pas résolus».