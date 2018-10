CRB Enième démission de Chérif El Ouezzani

Par Mohamed BENHAMLA -

Des va-et-vient qui irritent les dirigeants

Lotfi Amrouche et Karim Bakhti assureront l'intérim.

Après l'ouverture du score pour les locaux par l'intermédiaire de Belkacemi, les Belouizdadis ont remis les pendules à l'heure grâce à Djerrar. Une rencontre qui a vu une nette domination des Constantinois, avec des occasions à la pelle, mais cela était sans compter sur un rempart nommé Lyès Méziane. Le gardien de but du Chabab a annihilé toutes les tentatives des protégés de Abdelkader Amrani. Au coup de sifflet final de l'arbitre, Mial, et au moment où les Belouizdadis jubilaient, l'entraîneur, Chérif El Ouezzani a surpris tout le monde en annonçant, encore une fois, sa démission. «En principe, ce match est mon dernier en tant qu'entraîneur en chef du CRB. J'avais annoncé mon départ il y a déjà une semaine et ma décision est irrévocable», a déclaré le coach. Après le match du week-end dernier, perdu à domicile face au MC Oran (0-1), CEO avait annoncé sa démission, considérant «avoir échoué» dans sa mission de redresser la situation, avant de revenir «pour les supporters». Cette nouvelle sortie du coach semble irriter au plus haut point les dirigeants du club, dont certains sont allés jusqu'à dire qu'il joue avec leurs sentiments, avec tous ces va-et-vient. A en croire certaines sources, ils ne vont pas tenter, cette fois-ci, de le convaincre de rester, puisqu'ils veulent se pencher sur l'avenir et à la désignation de son successeur qui aura pour mission de provoquer le déclic tant attendu. L'on annonce plusieurs noms, mais aucune information officielle n'a filtré. Le Marocain Badou Zaki aurait décliné l'offre des Belouizdadis, évoquant la maladie de sa mère, qui ne lui permet pas de quitter le territoire marocain, pour l'heure. Il reste l'option menant vers la piste de Youcef Bouzidi. Ce dernier avait réussi, moult fois, des opérations de sauvetage d'équipes qui se trouvaient dans la même situation que celle actuelle du CRB. Dici l'éclaircissement de cette affaire, c'est l'actuel coach adjoint, Lotfi Amrouche, ainsi que le manager général, Karim Bakhti, qui assureront l'intérim. Les deux hommes prépareront, ainsi donc, l'équipe pour le derby de ce mercredi face à l'USM Alger, programmé au stade du 20-Août à partir de 16h. Une rencontre où la victoire est impérative pour les Belouizdadis, qui ferment la marche au classement général avec 3 points seulement au compteur.