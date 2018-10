IL PRÉSENTERA AUJOURD'HUI LES PROJETS DES CENTRES DE FORMATION Zetchi va répondre à Saâdane

Par Saïd MEKKI -

Le Patron de la FAF dans la tourmente

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a certainement été très touché par les critiques acerbes que lui a adressées le désormais ex-DTN, Rabah Saâdane, sur sa gestion. Il a décidé, donc, de réagir.

C'est ce qui ressort «indirectement» de la dernière information publiée avant-hier soir sur le site de l'instance fédérale où il est annoncé que «le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, se rendra ce dimanche 7 octobre 2018 à Tlemcen pour présenter aux membres de l'Assemblée générale de l'instance fédérale représentant la région Ouest et du Sud-Ouest les projets des futurs centres techniques fédéraux et des centres techniques régionaux qui seront implantés dans différentes wilayas (Tlemcen, Saïda, El Tarf, Batna,...)».

L'instance fédérale indique également qu'«une autre réunion est prévue le samedi 13 octobre 2018 au niveau du siège de la FAF, à Dély Ibrahim, et concernera les membres de l'AG du Centre». Enfin, le jeudi 18 octobre 2018 ce sera au tour des membres de l'AG de l'Est et du Sud-Est d'être convié à une réunion similaire à Sétif.». Mais la FAF ajoute une autre information qui précise qu'il va répondre aux critiques de Rabah Saâdane puisque l'instance fédérale mentionne sur son site Internet qu'«à l'issue de chaque réunion avec les membres de l'AG, le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, animera des points de presse où il reviendra, notamment, sur la direction technique nationale (DTN) et la situation de cette structure qui poursuit son fonctionnement dans le cadre de la stratégie déjà mise en place par l'instance fédérale».

Et là, L'instance dirigée par Zetchi parle bien «d'une stratégie mise en place et c'est justement ce que critique le désormais ex-DTN, Saâdane qui a démissionné de ce poste, il y a deux jours. Saâdane a déclaré, entre autres que «la stratégie de la FAF a changé depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur national, Djamel Bemadi». Ensuite, Saâdane cite le cas de la présence de l'entraîneur des gardiens de but de la sélection algérienne, Aziz Bouras, ami inséparable avec Belmadi à sa place lors du dernier congrès de la FIFA où il était question de plancher sur les nouvelles directives de l'instance fédérale mondiale concernant les directeurs techniques nationaux et non les entraîneurs des gardiens de but. D'où «l'explication d'une machination contre ma personne d'autant plus que je n'ai pas été consulté lors de la nomination de Madjer et encore moins pour celle de Djamel Belmadi en ma qualité de DTN». Et c'est ainsi que Rabah Saâdane s'est cru «trahi par le président Zetchi et dénigré au point de le pousser à la démission avant d'annoncer haut et fort: «Je ne travaillerai plus avec Zetchi.»

Et c'est exactement ce qu'a déclaré récemment Djamel Menad, ancien adjoint de Madjer. Ce dernier n'a vraiment pas mâché ses mots en indiquant qu' «on se sentait lâché par le président de la FAF, qui n'a pas montré son soutien au staff technique des Verts dirigé alors par l'homme à la talonnade, Rabah Madjer». Ceci montre, une fois de plus, que la gestion du² président de la FAF a changé par rapport à toutes ses déclarations avant et juste après son élection.

Mais au fil des jours, des carences ont été constatées et c'est ce qui a provoqué une cascade de démissions des «cadres» de la FAF dont l'avant-dernier était le sélectionneur de l'EN féminine qui a passé 20 ans à son poste avant de quitter sa fonction. Saâdane l'a suivi quelques semaines après, non sans indiquer que le changement d'attitude du président Zetchi s'explique par le fait qu'il voulait des techniciens espagnols pour diriger les académies et centres techniques fédéraux et régionaux de la FAF. Pourtant les cadres algériens sont là et très compétents. Sinon, il n'y a qu'à voir que parmi eux, certains sont bien appréciés à l'étranger où ils sont engagés depuis belle lurette. Et le président de la FAF se sent tellement acculé par les critiques sur sa gestion qu'il veut utiliser les membres de l'assemblée générale pour avoir une légitimité, tout en tentant d'expliquer sa gestion en répondant évidemment à Saâdane ou certainement à Djamel Menad. Affaire à suivre...