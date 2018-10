AHMAD AHMAD, PRÉSIDENT DE LA CAF "La CAN 2019 ne sera pas retirée au Cameroun"

Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, a effectué une visite au Cameroun en prélude à l'organisation de la CAN 2019 dans ce pays. Accompagné notamment de l'ancien capitaine des Lions indomptables, Samuel Eto'o, le Malgache a eu des entretiens avec les autorités camerounaises avant d'être reçu en audience au Palais de l'Unité par le chef de l'Etat Paul Biya. En réponse aux rumeurs, Ahmad Ahmed a déclaré que «la CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun». Selon les dires du dirigeant, «ce sont des Camerounais qui salissent eux-mêmes l'image de leur pays». Puis, il a indiqué que le président Paul Biya lui a donné «l'assurance que le Cameroun sera prêt à l'instant T». Le président de la CAF a présenté au chef de l'Etat camerounais, l'état actuel d'avancement des travaux et ce que prévoit le cahier des charges de la CAF. «Et ça, ce n'est pas pour compliquer les choses mais pour protéger le sport et les joueurs afin qu'ils évoluent dans un maximum de sérénité», a-t-il encore expliqué. Le président de la CAF a laissé entendre que sa visite est une occasion de lever tout doute en rapport avec des rumeurs de retrait de cette compétition au Cameroun. Mais avant cette visite, le comité exécutif de la CAF a indiqué que la décision finale sur l'organisation de la CAN au Cameroun sera rendue fin novembre 2018 après la dernière visite d'inspection du cabinet d'audit Roland Berger et de la CAF. Auparavant, une commission mixte CAF et FIFA, l'instance faîtière mondiale du football, se rendra au Cameroun en ce mois d'octobre pour étudier les questions de sécurité. Le Comité exécutif a indiqué que la coupe d'Afrique des nations avec sa nouvelle formule de 24 équipes, se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2019.