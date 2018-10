EMPOLI Bennacer raconte la Sèrie A

Amère désillusion pour Empoli et Smaïl Bennacer, défaits à domicile par l'AS Roma (0-2), samedi en Sèrie A. L'international algérien, sélectionné par Belmadi pour la double-confrontation face au Bénin, a parlé du «dur apprentissage» de la Sèrie A, un palier supérieur où il faut, selon lui, à chaque fois et à chaque match être au top, au risque de se faire punir. «Je suis désolé parce que nous avons commis beaucoup d'erreurs dans ce match. Nous sommes obligés, maintenant, de sortir la tête de l'eau, car après 8 matchs, nous n'avons que 5 points. Nous devons avancer sur cette voie. Sur le plan personnel, je suis heureux d'avoir retrouvé le rythme, même à un autre niveau. Je dois travailler plus comme toute l'équipe. En Sèrie A, il y a plus de rythme, le ballon va vite, même dans les 30 derniers mètres. Les joueurs sont beaucoup plus forts», a-t-il déclaré.