FORMULE 1 Hamilton fonce vers le titre

Vainqueur du Grand Prix du Japon hier, 17e manche du Championnat du monde de F1, Lewis Hamilton ne boude pas son plaisir.

Après quelques critiques autour de la stratégie de Mercedes en Russie, la victoire de Lewis Hamilton hier matin à Suzuka ne laisse pas de place au doute. Le Britannique s'est logiquement imposé lors du Grand Prix du Japon, un quatrième succès consécutif, devant Valtteri Bottas et Max Verstappen, tout en consolidant son leadership au classement des pilotes. L'Anglais ne cache pas sa satisfaction dans des propos relayés par F1i. «Ce fut vraiment un week-end parfait. Quel circuit génial! Je ne comprends pas pourquoi ils n'en font pas plus, des comme ça... J'ai pris un plaisir incroyable à piloter cette voiture d'exception sur cette piste. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir courir dans ces conditions. J'ai pu gérer le Grand Prix et l'usure des pneus, même si un petit souci de souplesse moteur s'est présenté à un moment donné. Maintenant, prochaine étape aux États-Unis: on va essayer de continuer dans cette bonne dynamique», s'enthousiasme Lewis Hamilton.