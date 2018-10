IMPACT MONTRÉAL Un but et deux passes décisives pour Taïder

Cela fait 7 buts et 7 passes en 31 matchs de MLS cette saison pour Saphir Taïder, lui qui a contribué grandement à la victoire des siens (3-0) contre Colombus Crew. Le milieu de terrain algérien transforme d'abord un penalty à la 32' avant d'être impliqué dans les deux buts suivants. Sur la première passe, il passe plein axe entre deux joueurs avant de décaler l'uruguayen Alejandro Silva, qui se remet face au but avant de placer une frappe croisée (44'). Sur la seconde, il lance une contre-attaque, une fois arrivé dans le rond central, il regarde les deux options qu'il a, Silva à droite et Piatti à gauche. Il choisit de donner à l'Argentin qui fixe son vis-à-vis avant de placer lui aussi une frappe croisée (59'). Avec cette victoire l'Impact reste qualifié pour les play-offs de la conférence Est alors qu'il leur reste deux matchs à jouer.