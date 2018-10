LIGUE 2 MOBILIS - 9E JOURNÉE Le MCE Eulma sur le podium

Les Eulmis s'extirpent du milieu du tableau pour se hisser sur la deuxième plus haute marche du podium avec 15 points.

Le MCE Eulma a grimpé à la deuxième place au classement général de la Ligue 2 en battant l'USM Annaba (1-0) samedi soir, en clôture de la 9e journée, marquée également par le faux pas du leader, l'ASO Chlef, tenu en échec (1-1) chez le MC Saïda, au moment où le dauphin, le WA Tlemcen a été battu (1-0) chez le nouveau promu, le NC Magra. En effet, la meilleure opération de cette 9e journée a probablement été celle du MCEE, qui s'est extirpé du milieu du tableau, pour se hisser sur la deuxième plus haute marche du podium, qu'il partage désormais avec le WA Tlemcen, ex aequo avec 15 points pour chaque formation. Les Eulmis ont fait la différence grâce à Makhlouf Keffi, ayant transformé un penalty à la 36', alors que les Tlemcéniens ont perdu sur un but de Ziouèche, également à la 36'. Une très bonne opération donc pour le nouveau promu, qui empoche sa troisième victoire depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, Aziz Abbas, et grâce à laquelle il se hisse à la 4e place du classement général, avec 14 points. Pour sa part, le leader ASO Chlef a commencé par concéder l'ouverture du score devant le MC Saïda, plus précisément face à l'inévitable Hamidi, ayant transformé un penalty à la 15', et c'est également sur un coup de pied de réparation que Benhamla a égalisé pour les Rouge et Blanc (42'). A Skikda, la JSMS locale s'est neutralisée avec l'US Biskra (0-0) et cela aurait pu être bien pire, car les Zibans avaient obtenu un penalty en toute fin de match, sauf que Kabari a échoué dans sa transformation. L'USM Harrach a également concédé un nul vierge à domicile face à l'Amel Boussaâda, alors que ce dernier était réduit à dix, et dès la fin de la première mi-temps, suite à l'expulsion de Brahim El Garnazi. De leur côté, la JSM Béjaïa et le RC Relizane ont beaucoup mieux profité de l'avantage du terrain, en remportant de précieuses victoires, respectivement (3-0) contre l'USM Blida et (1-0) contre l'ASM Oran. C'est le jeune prodige, Saïda, qui a offert ce précieux succès au RCR dans le derby de l'Ouest, alors qu'au stade de l'Unité maghrébine, le club de Yemma Gouraya s'en est remis à Ghanem (61'), Baïtèche (72') et Bensaha (89') pour assommer la lanterne rouge, l'USM Blida, qui semble plus que jamais menacée. Vendredi, en ouverture de cette 9e journée, l'ES Mostaganem s'était provisoirement emparée de la troisième place au classement général, malgré son nul à domicile contre le RC Kouba (1-1). Les choses avaient pourtant bien démarré pour l'ESM qui a ouvert le score à la 33e minute par Amrani, mais sa joie a été de courte durée, puisque les Algérois ont réussi à arracher l'égalisation dans le temps additionnel de la première mi-temps par l'intermédiaire de Benamar (45'+2). Un point qui vaut de l'or pour le Raed (14e), car il lui permet de revenir à seulement trois longueurs de la JSM Skikda, le premier club non relégable, alors que l'ESM a rétrogradé samedi à la 4e place, après la belle ascension du MCEE.